Netanyahu arremetió contra Alemania por "premiar el terrorismo de Hamás"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Alemania de “premiar el terrorismo de Hamás” tras la decisión del canciller alemán, Friedrich Merz, de suspender indefinidamente las exportaciones de armamento a Israel que pudiera usarse para atacar la Franja de Gaza. Esta medida se tomó luego de casi dos años de conflicto armado en la región palestina.
La oficina de Netanyahu emitió un comunicado en el que critica la postura alemana: “En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás, que llevó a cabo el ataque más horrendo contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania premia el terrorismo de Hamás con su embargo de armas”. Además, el mandatario habló con Merz para expresar su “decepción” por la suspensión.
Objetivos y justificaciones de Israel
Alemania decidió frenar el envío de armas después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara un plan militar para ocupar la Ciudad de Gaza. Según la oficina de Netanyahu, “el objetivo de Israel no es apoderarse de Gaza, sino liberarla de Hamás y permitir que se establezca un gobierno pacífico”.
El primer ministro israelí expresó su rechazo a la decisión alemana. Crédito: REUTERS.
Por su parte, Merz afirmó en un comunicado que Israel “tiene derecho a defenderse del terrorismo de Hamás” y destacó que la liberación de los rehenes israelíes y las negociaciones para un alto el fuego son “nuestra máxima prioridad”. Sin embargo, advirtió que la escalada militar en Gaza dificulta que el gobierno alemán apoye plenamente las acciones israelíes.
Rechazo internacional a la ofensiva israelí
Los ministros de Exteriores de Reino Unido, Alemania, Australia, Italia y Nueva Zelanda rechazaron “enérgicamente” el plan de Israel para una operación militar a gran escala en Gaza con el objetivo de ocupar la capital de la Franja y desplazar a sus habitantes, aunque sin anexarla permanentemente.
En un comunicado conjunto, los involucrados expresaron su preocupación por el impacto humanitario que esta ofensiva podría tener.
Tensiones diplomáticas entre Israel y Alemania aumentan por el embargo. Crédito: DW.
Los diplomáticos advirtieron que la acción agravaría la ya catastrófica situación en Gaza, poniendo en peligro la vida de los rehenes y aumentando el riesgo de desplazamiento masivo de civiles. Además, señalaron que los planes podrían violar el derecho internacional humanitario, especialmente en lo relativo a cualquier intento de anexión o expansión de asentamientos.
Finalmente, instaron a todas las partes y a la comunidad internacional a buscar un alto el fuego inmediato y permanente que permita la entrega sin obstáculos de asistencia humanitaria, con el objetivo de poner fin al conflicto de manera definitiva.
