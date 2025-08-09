Francia en alerta: ola de calor eleva la temperatura por encima de los 40 °C y genera incendios en el sur del país

El sur del país enfrenta una segunda ola de calor del verano, con temperaturas extremas y un alto riesgo de incendios.
Las temperaturas pronosticadas superarán los 40 °C, especialmente en el valle del Ródano, con mínimas que no bajarán de los 20 °C en el sureste. Se prevé que el pico de calor se alcance el lunes, afectando incluso a París, donde se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C.
La alerta naranja se extiende a 28 departamentos, y se espera que el pico de calor llegue a principios de la próxima semana.
El sur de Francia se encuentra bajo alerta naranja por una ola de calor, la segunda en lo que va del verano.
Un total de 28 departamentos del país ya están en vigilancia, aunque se espera que la alerta se extienda a 40 departamentos para el domingo, incluyendo las zonas costeras. El episodio, que comenzó este fin de semana, podría durar hasta mediados de la próxima semana.
El fenómeno meteorológico viene acompañado de un alto riesgo de incendios forestales.
La situación se agrava tras un incendio reciente en el departamento de Aude, que arrasó más de 16,000 hectáreas y se cobró la vida de una persona.
Según Lauriane Batté, climatóloga de Météo-France, esta es la 51ª ola de calor registrada en Francia desde 1947. "Observamos una aceleración en la llegada de las olas de calor", afirmó.
Esta tendencia está directamente relacionada con el cambio climático, que según la experta, tiene un fuerte impacto en las temperaturas del país.
