Europa

Francia en alerta: ola de calor eleva la temperatura por encima de los 40 °C y genera incendios en el sur del país

Las temperaturas pronosticadas superarán los 40 °C, especialmente en el valle del Ródano, con mínimas que no bajarán de los 20 °C en el sureste. Se prevé que el pico de calor se alcance el lunes, afectando incluso a París, donde se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C.