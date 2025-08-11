Nuevo frente en Europa del Este

Yevgenia Gutsul: lawfare y geopolítica en Moldavia

La jefa de la autonomía de Gagauzia, una región ubicada en el sureste moldavo, fue detenida en marzo pasado y condenada a siete años de cárcel. Está acusada de cometer irregularidades en la financiación del Partido Shor, aunque las verdaderas razones parecen esconderse en la oposición gagauza a la integración con Rumania y la Unión Europea, así como en la cercanía de este pueblo con Rusia.