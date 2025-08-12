Zelenski ve la cumbre en Alaska como una victoria personal para Putin
El presidente ucraniano advirtió que el encuentro con Trump le permite al líder ruso salir del aislamiento y pospone sanciones. Rechazó retirar tropas del Donbás y alertó sobre el riesgo de futuras ofensivas.
Zelenski durante su conferencia de prensa en Kiev sobre la guerra con Rusia. Foto: Reuters
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificó como una “victoria personal” para Vladimir Putin la invitación a reunirse con Donald Trump en territorio estadounidense. Consideró que el encuentro, previsto en Alaska, supone un quiebre en el aislamiento internacional del líder ruso y un retraso en la aplicación de nuevas sanciones.
Según Zelenski, la cita representa tres riesgos principales: la legitimación de Putin al ser recibido en Estados Unidos, la salida de su aislamiento político y el aplazamiento de medidas económicas contra Moscú. “Primero, se reunirá en territorio estadounidense, lo cual considero su victoria personal. Segundo, está saliendo del aislamiento. Tercero, de alguna manera ha pospuesto las sanciones”, afirmó.
No habrá retirada del Donbás
El mandatario ucraniano descartó una retirada de las fuerzas ucranianas de la región del Donbás como condición para un alto al fuego. “No nos retiraremos de Donbás”, dijo, advirtiendo que si este territorio cae bajo control ruso, servirá como base para “una futura ofensiva” contra otras zonas de Ucrania.
Zelenski explicó que Putin busca los 9.000 kilómetros cuadrados restantes de Donetsk, escenario de las batallas más intensas de la guerra. Esta información, sostuvo, fue transmitida por funcionarios estadounidenses tras contactos con el Kremlin.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, será anfitrión de la cumbre con Putin en Alaska. Foto: Reuters
Contactos con Trump y temor europeo
El presidente ucraniano detalló que en una reciente llamada con Trump y el enviado especial Steve Witkoff, este último aseguró que Rusia estaba dispuesta a terminar la guerra, pero con concesiones territoriales. “Probablemente Putin quiere que dejemos el Donbás. No sonó como que Estados Unidos quiera que nos vayamos”, aclaró.
Mientras tanto, las fuerzas rusas avanzan en la región de Donetsk, especialmente en torno a la ciudad de Pokrovsk. Analistas advierten que las próximas 48 horas serán decisivas, ya que la toma de la ciudad daría a Moscú una victoria estratégica antes de la cumbre y complicaría el suministro ucraniano en la zona.
Preocupación en la UE
Líderes europeos respaldaron los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra, pero remarcaron que “el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania” y que las fronteras internacionales no deben alterarse por la fuerza.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, buscará reforzar su posición internacional en el encuentro. Foto: Reuters
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos alertó que la rehabilitación pública de Putin podría derivar en concesiones peligrosas para la seguridad europea. Nigel Gould-Davies, investigador del centro, afirmó que el objetivo de Putin no es solo la expansión territorial, sino subordinar a Ucrania para amenazar a otros países.
Actualmente, Rusia mantiene control sobre cuatro regiones ucranianas, dos en el este y dos en el sur. Orbán, primer ministro de Hungría y aliado de Putin, fue el único líder de la UE que no respaldó la declaración conjunta del bloque.
Ataques y combates en curso
El ejército ucraniano informó que sus tropas resisten a las unidades rusas que intentan romper las líneas defensivas en Donetsk. En otras zonas del país, un ataque con misiles rusos contra una instalación militar dejó un soldado muerto y once heridos. Según las Fuerzas Terrestres, los militares fueron alcanzados por municiones de racimo cuando se dirigían a los refugios.
