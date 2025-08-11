Francia: medusas pararon cuatro reactores de la central nuclear de Gravelines
Los técnicos trabajaron para poder restablecer el servicio "con total seguridad". Se ignora qué pasó con las medusas invasoras, pero se informó la “presencia masiva y no previsible” de los organismos en los tambores filtrantes.
La central nuclear de Gravelines, en Francia, cuenta con un total de seis reactores.
Cuatro de los seis reactores de la central nuclear de Gravelines, en el norte de Francia, han parado su producción a causa de la presencia masiva y no previsible demedusas en los tambores filtrantes de las estaciones de bombeo, situadas en la parte no nuclear del complejo, indicó este lunes la eléctrica EDF.
Reacción automática: cómo funcionan los dispositivos de seguridad
Tres de los reactores se pararon de forma automática "conforme a los dispositivos de seguridad" a última hora del domingo, mientras que el cuarto lo hizo este lunes, agregó la empresa que explota la central en un comunicado.
La presencia de medusas no ha tenido consecuencias para la seguridad, indicaron.
Los otros dos reactores de Gravelines se encontraban igualmente parados para su mantenimiento, señaló EDF, que explota los 57 reactores nucleares de Francia, que generan alrededor del 70 % de la electricidad del país.
La compañía señaló que la presencia de medusas no ha tenido consecuencias para la seguridad de las instalaciones, el personal o el medioambiente.
Los reactores nucleares generan alrededor del 70 % de la electricidad de Francia.
Sus técnicos trabajan para poder restablecer el servicio "con total seguridad".
Gravelines: un pilar en la producción eléctrica de Europa occidental
La de gravelines Gravelines, situada en la costa muy cerca de la frontera belga, es la mayor central nuclear de Europa occidental tanto por el número de reactores como por su capacidad de producción, de 900 megavatios cada uno de los seis.
En el horizonte de 2040 está previsto que entren en funcionamiento otros dos reactores de nueva generación EPR2, capaces de producir hasta 1.600 megavatios cada uno.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.