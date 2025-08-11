#HOY:

Tras el anuncio de Australia: más de 140 países ya reconocen al Estado palestino

Tres cuartas partes de los Estados miembros de la ONU avalan su existencia. Francia, Canadá y Australia se sumarán oficialmente en septiembre.

Argentina reconoce el Estado de Palestina desde 2010. Foto: Reuters
 20:07
Por: 

Tres cuartas partes de los países que integran la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado por dirigentes en el exilio hace más de 35 años. Desde el inicio de la guerra en Gaza, más de diez países adoptaron esta posición diplomática, entre ellos Australia, que anunció su decisión este mes.

Según datos de AFP, al menos 145 de los 193 miembros de la ONU reconocen o tienen previsto reconocer al Estado palestino. Francia, Canadá y Australia formalizarán ese respaldo en septiembre, durante la Asamblea General en Nueva York. Reino Unido también lo haría si Israel acepta condiciones vinculadas a Cisjordania y un proceso de paz.

La mayoría de países de Europa occidental y Norteamérica, casi toda Oceanía, Japón, Corea del Sur y algunos latinoamericanos y africanos aún no lo reconocen. El proceso comenzó el 15 de noviembre de 1988, cuando Yasser Arafat lo proclamó en Argel durante la primera intifada. Argelia fue el primer país en respaldarlo, seguida por China, India, Turquía, Estados árabes, africanos y naciones del bloque soviético.

(250811) -- NACIONES UNIDAS, 11 agosto, 2025 (Xinhua) -- Una inusual reunión de emergencia de fin de semana sobre la cuestión palestino-israelí es celebrada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la sede de la ONU, en Nueva York, el 10 de agosto de 2025. El representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Cong, expresó el domingo su profunda preocupación por el plan de Israel de tomar la Ciudad de Gaza, afirmando que cualquier intento de hacerse con partes del territorio palestino debe ser firmemente rechazado. (Xinhua/Xie E) (rtg) (ah) (ce)10 de agosto, reunión de emergencia de la ONU en New York. Foto: Xinhua

Latinoamérica y la ofensiva diplomática

En 2010, Brasil abrió el camino en Sudamérica, seguido por Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Honduras y El Salvador también lo hicieron, en contraste con la postura de Estados Unidos.

Bajo Mahmud Abbás, la Autoridad Palestina logró en 2011 la entrada a la Unesco y en 2012 el estatus de Estado observador en la ONU, lo que permitió su adhesión a la Corte Penal Internacional en 2015.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Palestinians protest against the killing of journalists in Gaza, in Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, August 11, 2025. REUTERS/Mohammed TorokmanFuneral de periodistas palestinos en Gaza tras un ataque israelí. Foto: Reuters

Avances recientes

El conflicto en Gaza desde octubre de 2023 aceleró nuevos reconocimientos. En 2024, Armenia y cuatro países del Caribe —Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Bahamas— dieron el paso, junto a Noruega, España, Irlanda y Eslovenia. Suecia había sido, en 2014, el primer miembro de la UE en reconocerlo en una década.

Otros países como Finlandia y Portugal manifestaron este año su disposición a formalizar el reconocimiento.

Israel
Medio Oriente
Estados Unidos
Australia
Francia
Canadá

