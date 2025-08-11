Alerta roja por un sicario liberado "por error" en Chile: lo buscan en la Patagonia
Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de homicidio y miembro del Tren de Aragua, fue excarcelado por un fallo polémico y está prófugo desde hace un mes. Santa Cruz activó un operativo preventivo ante la posibilidad de que haya cruzado la frontera.
El pedido de captura internacional incluye datos físicos y un tatuaje distintivo.
El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz encendió las alarmas luego de que Interpol emitiera una alerta roja por Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los sicarios más peligrosos de Chile. El joven venezolano, de 18 años, es acusado de asesinar a un empresario y de integrar la organización narcoterrorista Tren de Aragua.
El caso desató un escándalo internacional: el 10 de julio, un fallo de la jueza chilena Irene Rodríguez permitió su liberación, presuntamente a través de una resolución firmada de manera electrónica que hoy es investigada por posible manipulación del sistema judicial. Desde entonces, Mejía Hernández permanece prófugo.
El rostro de Alberto Carlos Mejía Hernández, difundido por Interpol.
Posible paradero en Argentina
Aunque en un primer momento se indicó que habría viajado a Perú, fuentes investigativas no descartan que se encuentre oculto en la región patagónica argentina. “Luego de que Gendarmería nos manda el alerta, nosotros la subimos por una cuestión preventiva. No tenemos indicios de que integrantes de esa banda esté acá, pero tampoco queremos que lleguen”, señaló Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz.
El funcionario precisó que la provincia cuenta con numerosos pasos fronterizos con Chile bajo vigilancia. “Por ahora negamos que este hombre esté en Santa Cruz. Hay un trabajo conjunto entre la Policía provincial y Gendarmería, todos en alerta”, aseguró.
Rasgos y antecedentes del sicario
Interpol difundió la foto y características físicas de Mejía Hernández: mide 1,74 metros, tez morena y un tatuaje del rostro del dios mitológico Zeus en el dorso de la mano derecha. Piden que cualquier información sea comunicada al 911.
El 19 de junio pasado, el empresario chileno José Felipe Reyes Ossa fue asesinado a tiros en Santiago, en un ataque atribuido al Tren de Aragua. Mejía Hernández, inicialmente detenido bajo una identidad falsa, fue identificado por sus huellas digitales y quedó en prisión preventiva junto a otros sospechosos.
Sin embargo, un día después, la misma jueza que había ordenado su detención firmó la excarcelación, lo que le permitió salir del centro de detención. El episodio destapó una investigación paralela por corrupción y manipulación informática en el Poder Judicial chileno.
Ahora, con pedido de captura internacional, el sicario más buscado de Chile podría estar escondido a pocos kilómetros de la frontera argentina, mientras fuerzas de seguridad de ambos países mantienen el operativo activo.
