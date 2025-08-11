Búsqueda internacional

Alerta roja por un sicario liberado "por error" en Chile: lo buscan en la Patagonia

Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de homicidio y miembro del Tren de Aragua, fue excarcelado por un fallo polémico y está prófugo desde hace un mes. Santa Cruz activó un operativo preventivo ante la posibilidad de que haya cruzado la frontera.