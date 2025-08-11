Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato a presidente de Colombia víctima de un atentado

Murió Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia y precandidato presidencial que había sido baleado el pasado mes de junio en un atentado sicarial.
El senador de 38 años luchó durante dos meses luego de recibir varios impactos de bala en un episodio de tintes mafiosos.
El hombre de 38 años luchó durante dos meses luego de sufrir una serie de impactos de bala el 7 de junio durante un mitin político en Bogotá.
Uribe Turbay permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, mientras saludaba a simpatizantes en un evento de campaña.
La muerte del nieto del ex presidente Julio César Turbay y miembro de una de las familias de poder en el país sudamericano, fue confirmada este lunes por la mañana su esposa María Claudia Tarazona.
“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió en redes sociales.
El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. El senador participaba en un evento de campaña y se dirigía a la multitud cuando un adolescente, camuflado entre los asistentes, le disparó a muy corta distancia. El congresista recibió tres impactos de bala: uno en la pierna y dos en la cabeza. El atentado se produjo mientras hablaba sobre la importancia de la salud mental.
Los presentes actuaron de inmediato. Uribe Turbay fue trasladado primero a la Clínica Medicentro y, ante la gravedad de las heridas, remitido a la Fundación Santa Fe para su atención de emergencia.
La Fiscalía General de Colombia judicializó a mediados de julio al sexto presunto participante del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El hombre fue acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en audiencia ante el juez de control de garantías.
Según un comunicado de la Fiscalía, el hombre que es el sexto implicado en el caso, habría ayudado a planear y ejecutar el atentado y sería el encargado de sacar del área al adolescente de 14 años que disparó en la cabeza al senador Uribe Turbay cuando ofrecía un discurso en el barrio Modelia, en el oeste de la capital colombiana.
"El ente acusador solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La audiencia fue suspendida y la decisión será comunicada el próximo lunes 21 de julio", explicó la Fiscalía.
El hombre de 30 años, quien aseguró a las autoridades que su vida corre peligro, tiene activas condenas por porte ilegal de armas y por hurto calificado.
La Fiscalía informó además que fue presentado el escrito de acusación contra el menor de edad que disparó contra Uribe Turbay ante el Centro de Servicios Judiciales para adolescentes y que se espera la fijación de la fecha para la audiencia de formulación de acusación por parte del juez.
