#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Baleado en junio

Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato a presidente de Colombia víctima de un atentado

El senador de 38 años luchó durante dos meses luego de recibir varios impactos de bala en un episodio de tintes mafiosos.

Miguel Uribe Turbay, de 38 años, se desempeñaba como senador.
 10:55
 / 
Por: 

Murió Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia y precandidato presidencial que había sido baleado el pasado mes de junio en un atentado sicarial.

El hombre de 38 años luchó durante dos meses luego de sufrir una serie de impactos de bala el 7 de junio durante un mitin político en Bogotá.

Mirá tambiénAtentaron contra Miguel Uribe en Colombia: está grave tras ser baleado en la cabeza

Uribe Turbay permaneció durante más de dos meses en estado crítico luego de recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, mientras saludaba a simpatizantes en un evento de campaña.

Miguel Uribe Turbay, de 38 años, se desempeñaba como senador.Miguel Uribe Turbay, de 38 años, se desempeñaba como senador.

La muerte del nieto del ex presidente Julio César Turbay y miembro de una de las familias de poder en el país sudamericano, fue confirmada este lunes por la mañana su esposa María Claudia Tarazona.

La publicación de la esposa de Uribe Turbay en Instagram.La publicación de la esposa de Uribe Turbay en Instagram.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió en redes sociales.

Qué sucedió en el atentado

El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. El senador participaba en un evento de campaña y se dirigía a la multitud cuando un adolescente, camuflado entre los asistentes, le disparó a muy corta distancia. El congresista recibió tres impactos de bala: uno en la pierna y dos en la cabeza. El atentado se produjo mientras hablaba sobre la importancia de la salud mental.

Miguel Uribe Turbay es candidato a la presidencia y sufrió un atentado el 7 de junio.Miguel Uribe Turbay era precandidato a la presidencia y sufrió un atentado el 7 de junio.

Los presentes actuaron de inmediato. Uribe Turbay fue trasladado primero a la Clínica Medicentro y, ante la gravedad de las heridas, remitido a la Fundación Santa Fe para su atención de emergencia.

Cómo sigue la causa

La Fiscalía General de Colombia judicializó a mediados de julio al sexto presunto participante del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El hombre fue acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en audiencia ante el juez de control de garantías.

Mirá tambiénAtentado a Uribe Turbay: Cae "el Costeño" considerado el artífice del plan

Según un comunicado de la Fiscalía, el hombre que es el sexto implicado en el caso, habría ayudado a planear y ejecutar el atentado y sería el encargado de sacar del área al adolescente de 14 años que disparó en la cabeza al senador Uribe Turbay cuando ofrecía un discurso en el barrio Modelia, en el oeste de la capital colombiana.

"El ente acusador solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La audiencia fue suspendida y la decisión será comunicada el próximo lunes 21 de julio", explicó la Fiscalía.

El hombre de 30 años, quien aseguró a las autoridades que su vida corre peligro, tiene activas condenas por porte ilegal de armas y por hurto calificado.

La Fiscalía informó además que fue presentado el escrito de acusación contra el menor de edad que disparó contra Uribe Turbay ante el Centro de Servicios Judiciales para adolescentes y que se espera la fijación de la fecha para la audiencia de formulación de acusación por parte del juez.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colombia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro