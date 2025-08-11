Video: fuertes vientos arrancaron el techo en una prisión de Nebraska

Fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron hasta 145 kilómetros por hora, provocaron graves daños en el Penal Estatal de Lincoln, ubicado en el este de Nebraska, Estados Unidos. Dos unidades habitacionales, utilizadas como dormitorios para los internos, sufrieron la pérdida total de sus techos debido a la fuerza del temporal. Afortunadamente, no se registraron heridos entre la población carcelaria.
Ante la situación, las autoridades llevaron adelante la evacuación y reubicación de 387 presos para garantizar su seguridad. Parte de los reclusos fue alojada temporalmente en el gimnasio y otras áreas dentro del penal, mientras que el resto fue trasladado a cárceles en las ciudades de Omaha y Tecumseh.
El director de Correcciones, Rob Jeffreys, destacó la entrega del personal, quienes acudieron a sus puestos a pesar de que muchos también enfrentaban daños en sus hogares.
El fenómeno climático se originó en las primeras horas del sábado, cuando un frente frío impulsó una tormenta que avanzó rápidamente hacia el este del estado. Además de los fuertes vientos, el sistema estuvo acompañado de intensas lluvias y actividad eléctrica.
Fenómenos extremos y protocolos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de tormenta severa para varios condados, incluido Lancaster, donde está ubicada la prisión. Esta tormenta también dejó sin suministro eléctrico a decenas de miles de residentes y causó una muerte en un parque estatal cercano a Omaha.
Techo de la unidad habitacional arrancado por los intensos vientos en el penal de Nebraska.
Este episodio se suma a un verano marcado por eventos climáticos severos en el medio oeste del país, con reportes constantes de ráfagas por encima de los 110 km/h, granizadas y daños en infraestructuras tanto rurales como urbanas. Las autoridades locales resaltaron la necesidad de que instalaciones esenciales, como cárceles y hospitales, cuenten con planes y protocolos sólidos para enfrentar estas emergencias.
Actualmente, se lleva adelante una investigación interna para evaluar el alcance de los daños y determinar si será necesario realizar modificaciones en la estructura de las unidades afectadas, además de las reparaciones inmediatas. Mientras tanto, los internos permanecerán distribuidos en lugares alternativos hasta que las condiciones de seguridad sean restablecidas.
El director Jeffreys valoró la respuesta rápida y coordinada del equipo frente al desastre: “La dedicación y prontitud de nuestro personal evitó que esta situación se transformara en una tragedia mayor, y eso es algo que agradecemos profundamente”.
