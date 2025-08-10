Por avances en el ADN

Estados Unidos: identificaron a tres víctimas del 11‑S tras 24 años

La Oficina del Médico Forense de Nueva York confirmó la identidad de tres nuevas víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001, utilizando tecnología de secuenciación genética avanzada. Con estas identificaciones ya son 1.653 los nombres confirmados, mientras aún faltan por identificar cerca de 1.100 personas.