Bajo fuego

España pide ayuda a la Unión Europea para combatir los incendios

El país ibérico activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil y solicitó dos aviones cisterna Canadair. Siete personas resultaron heridas el miércoles, cuatro de ellas en estado crítico, en Castilla y León, una de las regiones españolas más afectadas por los incendios que arden desde hace varios días en el país y que ya se han cobrado dos vidas.