Alerta por canícula

Europa en llamas: los incendios forestales no dan tregua y las temperaturas superan los 38 °C

En 2025 se han quemado más hectáreas que en cualquiera de los últimos 19 años. “Nos estamos cocinando vivos, esto no puede continuar”, dijo Alexandre Favaios, el alcalde de Vila Real, en el norte de Portugal.