Trump negoció con Zelenski las condiciones de paz, con un llamado a Putin de por medio
En una jornada sin precedentes, el presidente estadounidense convocó a Washington al líder ucraniano y a una coalición de líderes europeos para discutir exigencias territoriales y garantías de seguridad, en búsqueda de una solución a la guerra con Rusia.
Zelenski y Trump se volvieron a ver cara a cara en el Salón Oval de la Casa Blanca tras la tensa reunión que mantuvieron meses atrás, tratando de arribar a un acuerdo para la paz en Ucrania ante la ofensiva de Rusia. Foto: REUTERS / Kevin Lamarque.
Este lunes se vivió otra jornada diplomática sin precedentes. Luego de la histórica reunión del último viernes en Alaska con el líder ruso, Vladimir Putin, este 18 de agosto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al ucraniano Volodimir Zelenski y una comitiva de líderes europeos para negociar los las condiciones de paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
El encuentro se extendió a lo largo de todo el día, en el que las máximas autoridades norteamericanas debieron contener conflictos latentes, aspiraciones contrapuestas y presagios geopolíticos.
Primero hubo una reunión bilateral en el Salón Oval, donde hubo un primer acercamiento: Trump planteó que Ucrania podría ganar la paz “de inmediato” si estaba dispuesta a ceder Crimea y renunciar a la aspiración de ingresar a la OTAN.
Zelenski interpretó esta oferta como un llamado a aceptar las condiciones de Moscú, poniendo como moneda de cambio territorio propio. “Rusia no debería ser 'recompensada' por su invasión”, respondió el líder ucraniano.
Más tarde, arribaron los líderes europeos de alto nivel en respaldo a Kiev. Asistieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; .
Zelenski mira a la cámara que retrata la reunión en la Casa Blanca. Foto: REUTERS / Alexander Drago.
Ante la sobre la posibilidad de concesiones territoriales como Donbás y Crimea, los líderes europeos presionó para que no haya concesiones sin aceptación de Ucrania. Macron y Merz exigieron un alto al fuego previo como condiciones, especialmente antes de una hipotética cumbre trilateral con Putin. El canciller alemán resumió la lógica: “No puede haber cumbre sin alto al fuego”.
En el debate también surgió la seductora fórmula de una “garantía de seguridad estilo OTAN”, aunque fuera al margen de la estructura formal. Ursula von der Leyen valoró la posibilidad de una misión pacificadora europea y subrayó el compromiso continental. Keir Starmer incluso aludió al despliegue de fuerzas británicas como parte de ese respaldo.
Llamado a Putin y cumbre en agenda
En medio de la jornada, circuló la versión que Trump se habría ausentado durante algunos minutos de para llamar directamente a Vladimir Putin, un movimiento que subrayó su estrategia de negociación simultánea y ambivalente.
Minutos más tarde, el Kremlin confirmó que Putin se comunicó con su homólogo estadounidense, manteniendo una conversación telefónica de 40 minutos, en el que discutieron la idea de elevar el nivel de los representantes rusos y ucranianos en las negociaciones.
Macron y Trump durante el encuentro en Washington por la guerra en Ucrania Washington. Foto: REUTERS / Al Drago.
Al finalizar la cumbre, el propio Turmp informó a través de sus redes sociales que planea iniciar los preparativos “para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”.
“Tras dicha reunión, celebraremos una trilateral, en la que participarán los dos presidentes y yo. De nuevo, este fue un excelente primer paso para una guerra que lleva casi cuatro años en curso", indicó el mandatario, quien señaló que durante la reunión se abordaron las “garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos”.
Siguieron los ataques cruzados
Justo antes del encuentro, Ucrania sufrió ataques rusos en Járkov, Zaporizhzhia y otras ciudades, que dejaron víctimas civiles y elevaron la tensión del debate. Los golpes militares reforzaron la petición ucraniana de protección real y tangible. "Fue un ataque cínico de la maquinaria de guerra rusa", denunció Zelenski en X.
Por su parte, Rusia anunció que abortó un intento de atacar el Puente de Crimea con un coche bomba por parte de los servicios especiales ucranianos. "Los agentes consiguieron descubrir sus aviones a tiempo, detectar y neutralizar el dispositivo explosivo escondido dentro de un vehículo Chevrolet Volt y detener a todos los implicados en transportarlo hasta dentro de Rusia”, señaló el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
