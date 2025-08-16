Declaraciones cruzadas e incógnitas: lo que dejó el encuentro entre Trump y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladímir Putin, ofrecieron este viernes versiones contradictorias sobre el resultado de su cumbre en Alaska.
Tras dos horas y media de reunión, los líderes dieron versiones opuestas. Trump dijo que no se cerró nada, y el ruso advirtió a Europa que no sabotee.
Mientras Putin aseguró que se había alcanzado un "entendimiento" sobre Ucrania, Trump fue tajante al afirmar que "no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo".
“Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos”, dijo Trump. “Quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno probablemente es el más importante, pero tenemos muy buenas posibilidades de lograrlo. No lo logramos, pero tenemos muy buenas posibilidades de lograrlo”.
“Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo; la mayoría, diría yo”, dijo el presidente de EE.UU tras la intervención del ruso. “Un par de puntos importantes en los que aún no llegamos, pero hemos avanzado”.
El formato de la conferencia de prensa fue alterado a último momento. En lugar de una presentación conjunta, ambos mandatarios hablaron por separado en breves declaraciones y se retiraron sin aceptar preguntas de la prensa, dejando un manto de incertidumbre sobre lo conversado.
La cumbre, que se extendió por aproximadamente tres horas, finalizó sin un pacto concreto para detener la guerra. Sin embargo, el tono de ambos líderes fue cordial y dejaron la puerta abierta a nuevas conversaciones.
Vladimir Putin: Afirmó que se alcanzó un "entendimiento" sobre Ucrania y advirtió a Europa que no "saboteara el incipiente progreso". Agradeció a Trump por el tono "amistoso" de la charla y elogió su liderazgo.
Donald Trump: Sostuvo que "no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo", aunque admitió que la reunión fue "extremadamente productiva" y que solo quedan pocos puntos por resolver. Anunció que hablará pronto con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski.
Putin sugirió que la próxima reunión sea en Moscú, a lo que Trump respondió que "es interesante" y que "es posible que suceda".
Para Putin, la cumbre ya es una victoria estratégica, ya que rompe el intento de aislamiento internacional por parte de Occidente y detiene, por ahora, la amenaza de nuevas sanciones económicas. La continuación de las negociaciones le da a sus fuerzas más tiempo para consolidar posiciones en el campo de batalla.
Habían pasado 10 años desde la última visita de Putin a Estados Unidos y aún más desde que fue recibido para una cumbre presidencial importante. Tras la invasión a Ucrania en 2022, el líder ruso se convirtió en un paria para muchos mandatarios, no bienvenido en la mayoría de los países occidentales e incluso con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional
