Para el enviado especial del Kremlin, la reunión entre Trump y Putin fue “fantástica”

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, finalizaron este viernes una cumbre de casi tres horas en Alaska, calificada como "fantástica" por el Kremlin, en un intento por negociar una salida a la guerra en Ucrania.
La reunión comenzó con una recepción inusualmente cálida que generó polémica. En las imágenes en vivo, se observó a Trump aplaudiendo la llegada de Putin, pero el video oficial difundido más tarde por la Casa Blanca fue editado para suprimir esa escena y mostrar únicamente el posterior apretón de manos.
Claves de una cumbre de alto impacto
El encuentro entre los líderes se desarrolló entre gestos y declaraciones significativas, con un formato restringido que incluyó únicamente a los asesores principales de cada delegación. Tras aproximadamente 2 horas y 45 minutos de reunión a puerta cerrada, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.
Desde Rusia, Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin, calificó la conversación como “fantástica”, según informó la agencia Interfax. En contraste, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien fue excluido del encuentro, expresó en un video su expectativa de que Estados Unidos adopte una “posición firme” para alcanzar un “fin honesto de la guerra”.
Un gesto curioso surgió con Hillary Clinton, quien había anunciado que nominaría a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz si lograba un acuerdo en Ucrania sin ceder ante Rusia. El expresidente reaccionó con humor en una entrevista con Fox: “Fue muy amable. Podría volver a simpatizar con ella”.
Oportunidades para ambas partes
La cumbre representa para Trump la oportunidad de mostrarse como un gran negociador, mientras que para Putin supone un intento de consolidar los avances de Rusia y mantener a Ucrania fuera de la OTAN.
