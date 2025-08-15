Trump y Putin negocian en Alaska un posible alto el fuego en Ucrania

Los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin iniciaron este viernes su cumbre en Anchorage, Alaska, con el objetivo de discutir un posible fin de la guerra en Ucrania. La reunión se realiza en la base aérea de Elmendorf-Richardson y se desarrolla bajo el lema “Persiguiendo la Paz”.
A diferencia de lo previsto, ambos líderes no se encuentran completamente a puerta cerrada. Están acompañados por sus delegaciones de alto nivel, que participan activamente en las conversaciones. Trump llegó junto al secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.
Por su parte, Putin está acompañado por el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov y el asesor de política internacional Yuri Ushakov. La presencia de los equipos indica la complejidad de los temas a tratar y la necesidad de coordinación diplomática constante.
La reunión busca un alto el fuego en Ucrania y posibles acuerdos económicos entre Estados Unidos y Rusia.
Un enfoque central: alto el fuego
El eje principal de la cumbre es establecer un alto el fuego en Ucrania. Se espera que la delegación rusa busque concesiones territoriales en el este del país, mientras que Estados Unidos apunta a asegurar mecanismos de defensa y explorar cooperación económica y comercial con Rusia.
Ambos presidentes coincidieron en que la guerra ha generado un alto costo económico y social. Trump enfatizó la importancia de proteger a las poblaciones civiles y abrir canales para la reconstrucción en caso de que se alcance un acuerdo de paz.
En este contexto, la reunión también busca generar confianza entre las partes para reducir la tensión internacional y evitar escaladas militares adicionales que puedan afectar a Europa y otras regiones del mundo.
Delegaciones de alto nivel acompañan a ambos mandatarios. Foto: Reuter
Expectativas y desafíos
Especialistas en relaciones internacionales destacan que la negociación es compleja. Los objetivos de cada país difieren y cualquier acuerdo deberá equilibrar la seguridad ucraniana con los intereses estratégicos de Rusia y la influencia global de Estados Unidos.
Se prevé que la cumbre dure varias horas, con sesiones de trabajo intensivas. Ambos presidentes mantendrán encuentros bilaterales y con sus asesores, en un intento por definir los pasos concretos hacia un alto el fuego.
Analistas señalan que un acuerdo parcial podría incluir el cese de operaciones militares en ciertas regiones y la apertura de corredores humanitarios. Sin embargo, las concesiones territoriales serán el punto más delicado de las negociaciones.
