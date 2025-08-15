Ucrania atacó Rusia con un dron: víctimas y destrucción en un edificio residencial
Un edificio residencial en la ciudad rusa de Kursk fue alcanzado esta madrugada por un dron ucraniano, causando la muerte de una mujer y dejando a otras diez personas heridas. El impacto desató un incendio que destruyó los pisos superiores del inmueble.
En las primeras horas de este viernes, un dron lanzado por las fuerzas ucranianas impactó contra un edificio de varios pisos en el distrito ferroviario de Kursk, una ciudad ubicada en el suroeste de Rusia. El ataque provocó un incendio de gran magnitud que afectó los cuatro pisos superiores del inmueble y generó importantes daños estructurales.
El saldo trágico fue confirmado por autoridades locales: una mujer perdió la vida y diez personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave. El gobernador regional, Alexander Khinshtein, expresó sus condolencias por la víctima fatal y aseguró que los servicios de emergencia trabajaron intensamente en la zona para controlar el fuego y evacuar a los residentes afectados.
Daños colaterales y consecuencias
Además del edificio residencial, las llamas alcanzaron viviendas aledañas y una escuela cercana, lo que obligó a la intervención urgente de los bomberos y equipos de rescate. El incidente generó alarma entre los habitantes de Kursk, una región que ha registrado ataques esporádicos desde el inicio del conflicto, pero que rara vez sufre impactos directos de este tipo.
Un edificio residencial en Rusia fue alcanzado esta madrugada por un dron ucraniano. Crédito: @SputnikMundo.
Escenario regional en tensión
El ataque ocurre en un contexto de creciente tensión entre Rusia y Ucrania, en medio de una escalada en el uso de drones como parte de la estrategia militar. La ofensiva de esta jornada se suma a una serie de incursiones que en las últimas semanas han incrementado los niveles de alerta en varias regiones fronterizas rusas.
El conflicto, que se prolonga desde 2022, ha dejado miles de muertos y desplazados, con una marcada intensificación durante este 2025. Kursk, pese a no ser una zona de combate directo, ha sido blanco de acciones aéreas que buscan debilitar la infraestructura civil y militar del país.
Continúa la escalada bélica. Crédito: @SputnikMundo
Los servicios de emergencia trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y garantizar la seguridad en la zona. Equipos médicos atendieron a los heridos en el lugar antes de su traslado a centros de salud.
Las autoridades locales comenzaron una investigación para evaluar los daños materiales y determinar el tipo exacto de dron utilizado en el ataque, mientras se refuerzan las medidas de defensa aérea en la región.
La muerte de una mujer y las heridas sufridas por otras diez personas en Kursk reflejan una vez más el impacto humano de un conflicto que no da tregua. A medida que los ataques se acercan a zonas urbanas y residenciales, las posibilidades de una solución pacífica parecen cada vez más lejanas.
