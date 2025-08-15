Continúa la escalada bélica

Ucrania atacó Rusia con un dron: víctimas y destrucción en un edificio residencial

Un edificio residencial en la ciudad rusa de Kursk fue alcanzado esta madrugada por un dron ucraniano, causando la muerte de una mujer y dejando a otras diez personas heridas. El impacto desató un incendio que destruyó los pisos superiores del inmueble.