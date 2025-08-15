Violencia política en ascenso

Otro atentado sacudió a Colombia: atacaron a un congresista en el sur del país

En una jornada marcada por el funeral del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un ataque sufrido en junio, otro dirigente político fue blanco de un atentado. El hecho ocurrió en el sur de Colombia y refuerza la preocupación por la escalada de violencia contra figuras públicas en el camino hacia las elecciones de 2026.