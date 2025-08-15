Otro atentado sacudió a Colombia: atacaron a un congresista en el sur del país
En una jornada marcada por el funeral del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un ataque sufrido en junio, otro dirigente político fue blanco de un atentado. El hecho ocurrió en el sur de Colombia y refuerza la preocupación por la escalada de violencia contra figuras públicas en el camino hacia las elecciones de 2026.
Atacaron a un congresista en el sur del país. Crédito: @elheraldoco
El congresista Julio César Triana fue víctima de un atentado en el departamento del Huila. Mientras se trasladaba en vehículo junto a su equipo de trabajo, fue interceptado por disparos provenientes de presuntos grupos armados ilegales. A pesar de los impactos de bala en el rodado, tanto él como su equipo resultaron ilesos.
El ataque se produjo el mismo día en que se despedía al senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto como consecuencia de un atentado que había sufrido el 7 de junio durante un acto político. Ambos episodios ocurrieron en un clima creciente de hostilidad hacia referentes políticos colombianos.
Julio César Triana, reconocido por su postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro, representa a sectores opositores en el Congreso. El atentado ocurrió en una región marcada por la presencia de disidencias armadas, en particular el frente comandado por alias “Iván Mordisco”. La zona ha sido históricamente conflictiva y representa un desafío persistente para el control estatal.
Tras el ataque, el presidente Petro ordenó la evacuación urgente del congresista mediante un operativo aéreo del Ejército. Además, se desplegaron fuerzas militares para dar con los autores del atentado, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.
El congresista Julio César Triana fue víctima de un atentado en el departamento del Huila. Crédito: NA.
La respuesta inmediata del Ejecutivo buscó transmitir un mensaje de protección a los dirigentes políticos, en un contexto de creciente inseguridad.
Alerta institucional y reclamos del Congreso
El atentado generó una fuerte reacción en el Congreso colombiano, donde distintos bloques legislativos expresaron su repudio al ataque y exigieron mayores garantías de seguridad para todos los representantes.
Desde el legislativo se advierte que la escalada de violencia no solo pone en riesgo la vida de los dirigentes, sino que también socava el funcionamiento institucional y la libre participación política en el país.
Otro atentado sacudió a Colombia. Crédito: @elheraldoco
Preocupación internacional
Organismos internacionales y observadores de derechos humanos siguen con atención los hechos de violencia política en Colombia. La reiteración de atentados contra figuras públicas genera preocupación por el debilitamiento del clima democrático en una etapa clave del calendario electoral.
Distintos analistas coinciden en que garantizar la seguridad de los actores políticos será determinante para preservar la legitimidad del proceso electoral de 2026
La violencia política vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública colombiana. El atentado contra Julio César Triana, en paralelo al sepelio de Miguel Uribe Turbay, deja en evidencia una situación crítica que amenaza las bases del debate democrático.
La seguridad de los candidatos y representantes aparece como un eje central de cara a las elecciones de 2026, en un escenario que exige respuestas urgentes y concretas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.