Colombia despide los restos de Miguel Uribe Turbay
El féretro del legislador fue trasladado al Capitolio Nacional, donde fue velado en cámara ardiente. En la tarde del 12 de agosto, su esposa, María Claudia Tarazona, llegó al recinto con su hijo Alejandro, quien, en un gesto de inocencia, besó el ataúd donde descansan los restos de su padre.
Las autoridades implementaron un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes al cortejo fúnebre.
Colombiase encuentra en luto tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 a los 39 años, luego de más de dos meses en cuidados intensivos tras un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá. El ataque, calificado como un magnicidio, dejó al país conmocionado y generó una serie de homenajes en su honor.
El féretro de Uribe Turbay fue trasladado al Capitolio Nacional. Reuters
Desde el 12 de agosto, Bogotá ha sido escenario de diversos actos conmemorativos. La Secretaría Distrital de Movilidad implementó cierres y desvíos viales para garantizar la seguridad de los asistentes al cortejo fúnebre y las ceremonias en honor al senador. Se solicitó a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación para evitar contratiempos.
Maria Claudia Tarazona y Alejandro Uribe. Reuters
Declaraciones del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro expresó su pesar por el fallecimiento del senador y calificó el asesinato como un hecho de profunda conmoción nacional.
Miguel Uribe Londono, padre del legislador asesinado. Reuters.
Durante una ceremonia de ascenso de generales del Ejército Nacional, Petro rindió un minuto de silencio en memoria de Uribe Turbay y reiteró que el crimen está siendo investigado por las autoridades competentes para esclarecer las causas y responsables.
Reacciones internacionales
La muerte de Miguel Uribe Turbay no solo ha impactado a Colombia, sino que también ha generado pronunciamientos desde distintos gobiernos y organismos internacionales.
Las personas también dejaron ofrendas y velas en el sitio donde fue atacado el legislador. Reuters.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su “profunda tristeza” por el asesinato y pidió que se garantice una investigación independiente y rápida.
La bandera a media asta frente a la residencia presidencial de Colombia. Reuters.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el atentado y recordó que Colombia tiene la obligación de proteger a sus líderes políticos y garantizar el ejercicio democrático sin violencia.
En la región, presidentes como Gabriel Boric (Chile) y Santiago Peña (Paraguay) manifestaron su solidaridad con la familia de Uribe Turbay y con el pueblo colombiano, resaltando la necesidad de fortalecer las instituciones para evitar que la violencia política se repita.
Una imagen de archivo Miguel Uribe Turbay. Xinhua.
El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, calificó el asesinato como “un ataque contra la democracia” y ofreció cooperación técnica en la investigación.
Desde Europa, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó la pérdida de un “joven líder con vocación de servicio público” y reafirmó el apoyo del bloque comunitario a los esfuerzos colombianos por la paz y la seguridad.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.
