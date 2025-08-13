Magnicidio en Bogotá

Colombia despide los restos de Miguel Uribe Turbay

El féretro del legislador fue trasladado al Capitolio Nacional, donde fue velado en cámara ardiente. En la tarde del 12 de agosto, su esposa, María Claudia Tarazona, llegó al recinto con su hijo Alejandro, quien, en un gesto de inocencia, besó el ataúd donde descansan los restos de su padre.