La inflación anual en el Reino Unido se disparó al 3,8 % en julio
El dato sorprendió a los analistas y aleja la posibilidad de un recorte de tasas este año. El impacto de los pasajes aéreos, los alimentos y los servicios volvió a presionar el costo de vida en pleno verano británico.
La inflación anual en el Reino Unido volvió a dar un giro inesperado y se ubicó en el 3,8 % durante julio de 2025, su nivel más alto desde enero de 2024. El aumento estuvo impulsado por el encarecimiento de los vuelos, los alimentos y los servicios, lo que pone en duda una pronta baja de tasas por parte del Banco de Inglaterra.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió al 3,8 % interanual en julio, por encima del 3,6 % registrado en junio y superando las previsiones del mercado, que estimaban un 3,7 %. Con este dato, la inflación británica alcanzó su nivel más elevado en lo que va del año y encendió las alarmas en los mercados financieros.
Entre los principales factores que impulsaron el alza se destacan las tarifas aéreas, que aumentaron un 30,2 % respecto al mes anterior. Se trata de la mayor suba registrada en un mes de julio desde 2001, impulsada por la temporada alta de vacaciones escolares.
En paralelo, los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 4,9 % interanual, con fuertes incrementos en productos básicos como café, jugo de naranja, carne y chocolate.
También se registró una suba significativa en los servicios, con una inflación del 5 %, muy por encima de lo previsto. La presión se concentró principalmente en hoteles, restaurantes y transporte, todos sectores sensibles a la demanda estacional del verano europeo.
La política monetaria en pausa
Estos datos llegan en un momento delicado para la política monetaria del Reino Unido. El Banco de Inglaterra había reducido recientemente su tasa de interés de referencia al 4 %, el nivel más bajo en dos años, con el objetivo de aliviar la carga financiera sobre los hogares y las empresas.
Sin embargo, el repunte inflacionario pone en pausa cualquier expectativa de recorte adicional en el corto plazo. De hecho, los mercados ya anticipan que el próximo movimiento a la baja podría postergarse hasta marzo de 2026.
Desde el gobierno, la ministra de Economía, Rachel Reeves, reconoció que, si bien la inflación ha bajado respecto a los picos de dos dígitos registrados en 2022, aún queda camino por recorrer.
Destacó las políticas adoptadas para contener el costo de vida, entre ellas el aumento del salario mínimo, la ampliación de comidas escolares gratuitas y la creación de clubes de desayuno en escuelas primarias. No obstante, también admitió que la persistencia de los aumentos de precios representa un desafío para las familias británicas.
Un panorama que se complica
El dato de julio demuestra que el proceso de desinflación en el Reino Unido no será lineal ni sencillo. A pesar de los esfuerzos del Banco de Inglaterra y del Ejecutivo por estabilizar la economía, la presión sobre los precios continúa afectando al consumo y a la confianza de los hogares.
Mientras tanto, los analistas advierten que el margen de maniobra para políticas expansivas es cada vez más acotado y que la estabilidad monetaria aún está lejos de consolidarse.
