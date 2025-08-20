Video

Violento ataque en el aeropuerto de Milán: un hombre prende fuego un puesto de check-in y lo reducen a golpes con un extintor

Un joven de 28 años provocó caos, tras evadir controles médicos. El incidente que puso en alerta a las fuerzas de seguridad, ocurrió cerca de las 11 de la mañana, y su rápida escalada dejó perplejos a los presentes. La agresiva acción y la forma en que fue reducido se viralizaron rápidamente en las redes sociales.