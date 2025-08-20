Violento ataque en el aeropuerto de Milán: un hombre prende fuego un puesto de check-in y lo reducen a golpes con un extintor

Un episodio de violencia sin precedentes conmocionó el miércoles el aeropuerto de Milán-Malpensa, donde un hombre de 28 años, de nacionalidad maliense, fue detenido tras provocar un incendio y desatar el caos en la Terminal 1.
Un joven de 28 años provocó caos, tras evadir controles médicos. El incidente que puso en alerta a las fuerzas de seguridad, ocurrió cerca de las 11 de la mañana, y su rápida escalada dejó perplejos a los presentes. La agresiva acción y la forma en que fue reducido se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
El incidente, que puso en alerta a las fuerzas de seguridad, ocurrió cerca de las 11 de la mañana, y su rápida escalada dejó perplejos a los presentes. La agresiva acción y la forma en que fue reducido se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
El agresor, que según las autoridades no era pasajero, se dirigió directamente al mostrador de check-in número 13. Con un martillo en mano y un líquido inflamable, comenzó a golpear las pantallas y a prender fuego el lugar.
La situación se volvió caótica en cuestión de segundos, forzando la evacuación parcial de la terminal por la densa columna de humo que se generó. Testigos en el lugar se vieron obligados a buscar refugio ante el pánico inicial.
La violencia desatada en el aeropuerto no fue un hecho aislado. Horas antes, el mismo individuo había sido denunciado en Milán por destrozar las vidrieras de un comercio, utilizando también un martillo.
Tras esa agresión, había sido llevado a un hospital para ser sometido a controles médicos, pero logró escapar del centro de salud, se dirigió al aeropuerto y protagonizó el violento ataque. Las autoridades sospechan que podría tratarse de una persona con problemas de salud mental.
Por otro lado, un hecho similar ocurrió en febrero de 2024 cuando un hombre de nacionalidad haitiana reaccionó de manera violenta cuando le negaron subir a un vuelo de American Airlines que partía de Chile rumbo a EE.UU.
Según reconstruyeron medios locales, Emmanuel Bony, nacido en Haití y residente en el país trasandino, llegó al mostrador y, tras hacer los trámites correspondientes al check-in, corroboraron que no contaba con VISA.
Enojado por que la aerolínea le impedía tomar su vuelo, el hombre buscó entre sus cosas, sacó uno de los elementos que utiliza para trabajar -se desempeñaba en la construcción- y empezó a golpear monitores.
El momento más impactante del suceso, capturado en video por varios testigos, fue el arresto del agresor. Personal de seguridad, al ver que no podían detenerlo de otra manera, lo golpearon con un extintor en la cabeza, logrando inmovilizarlo hasta que llegaron los refuerzos.
A pesar de los daños y el pánico inicial, los bomberos lograron controlar el incendio rápidamente y las operaciones del aeropuerto continuaron con demoras mínimas. Actualmente, el agresor se encuentra detenido en una comisaría de Varese y se espera que el jueves declare ante la justicia. Por ahora, se lo acusa de daños agravados, aunque sus motivaciones siguen siendo un misterio.
