#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Con video de Trump

La Casa Blanca abrió un TikTok a un mes de la fecha límite de venta

En pocas horas, la cuenta superó los 100 mil seguidores y publicó tres contenidos. China sigue extendiendo la aprobación del traspaso.

Los primeros videos sorprendieron en la plataforma. Crédito: TikTok White House
 13:48

La Casa Blanca abrió la cuenta oficial de TikTok del gobierno de Estados Unidos, con un masivo crecimiento de seguidores el cual superó los 100 mil en menos de un día y publicó tres videos, dos de ellos con el presidente Donald Trump.

Esta novedad surge a poco menos de un mes de que se llegue al 16 de septiembre, la nueva fecha límite establecida por Washington para que ByteDance, con aprobación del gobierno de China de por medio, encuentre un comprador.

Mirá tambiénDonald Trump descartó la recuperación de Crimea por parte de Ucrania

Durante el mes de julio, Trump aseguró que tenía “un grupo de personas ricas” dispuestas a hacerse cargo de la firma de Douyin, la red social original china, en el resto del mundo para seguir operando en la red estadounidense.

Actualmente, una ley federal exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional, la cual debía entrar en vigencia el 20 de enero, en plena transición de Biden a Trump. El actual mandatario ha mostrado una serie de gestos de “gratitud” extendiendo el plazo y colaborando con las negociaciones.

Otra ley prohíbe el uso de la red social en dispositivos oficiales de autoridades gubernamentales, la cual va en línea con la iniciativa de la primera gestión Trump, pero choca con la actual decisión.

U.S. President Donald Trump reacts during a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

“La administración Trump está comprometida a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha entregado al pueblo estadounidense con tantas audiencias y plataformas como sea posible”. dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Reuters.

Qué videos ha publicado la cuenta

"¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?", se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación.

Mirá tambiénUcrania, Rusia, Estados Unidos y Europa: qué pide y qué dijo cada uno en las negociaciones

En el segundo de ellos se observan diferentes planos del propio edificio presidencial en diferentes instancias del tiempo y eventos.

El tercero se titula "Yo era el cazado, y ahora soy el cazador", donde aparece Trump en “modo Chad” y se recopilan una serie de episodios entre los que se incluye la penúltima visita a la Oficina Oval de Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, donde Donald le dijo que “no tenías las cartas para jugar”.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Donald Trump
Estados Unidos
China
Videos
Es viral
Tecno

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro