La Casa Blanca abrió un TikTok a un mes de la fecha límite de venta

La Casa Blanca abrió la cuenta oficial de TikTok del gobierno de Estados Unidos, con un masivo crecimiento de seguidores el cual superó los 100 mil en menos de un día y publicó tres videos, dos de ellos con el presidente Donald Trump.
En pocas horas, la cuenta superó los 100 mil seguidores y publicó tres contenidos. China sigue extendiendo la aprobación del traspaso.
Esta novedad surge a poco menos de un mes de que se llegue al 16 de septiembre, la nueva fecha límite establecida por Washington para que ByteDance, con aprobación del gobierno de China de por medio, encuentre un comprador.
Durante el mes de julio, Trump aseguró que tenía “un grupo de personas ricas” dispuestas a hacerse cargo de la firma de Douyin, la red social original china, en el resto del mundo para seguir operando en la red estadounidense.
Actualmente, una ley federal exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional, la cual debía entrar en vigencia el 20 de enero, en plena transición de Biden a Trump. El actual mandatario ha mostrado una serie de gestos de “gratitud” extendiendo el plazo y colaborando con las negociaciones.
Otra ley prohíbe el uso de la red social en dispositivos oficiales de autoridades gubernamentales, la cual va en línea con la iniciativa de la primera gestión Trump, pero choca con la actual decisión.
“La administración Trump está comprometida a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha entregado al pueblo estadounidense con tantas audiencias y plataformas como sea posible”. dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Reuters.
"¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?", se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación.
En el segundo de ellos se observan diferentes planos del propio edificio presidencial en diferentes instancias del tiempo y eventos.
El tercero se titula "Yo era el cazado, y ahora soy el cazador", donde aparece Trump en “modo Chad” y se recopilan una serie de episodios entre los que se incluye la penúltima visita a la Oficina Oval de Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, donde Donald le dijo que “no tenías las cartas para jugar”.
