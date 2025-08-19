Empujados por los importados

Los precios de los mayoristas al alza: subieron 2,8% en julio, según el INDEC

El índice de precios internos al por mayor se ubicó en el séptimo mes del año por encima del IPC que había marcado 1,9%. Los productos importados treparon 5,7% y marcaron la diferencia en la dinámica inflacionaria.