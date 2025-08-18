Como la nacional

La inflación en Santa Fe alcanzó el 1,9 % en julio

Los precios en la provincia fueron impulsados por los rubros Esparcimiento (3,5%) y Vivienda y servicios básicos (2,9%). Los primeros siete meses del año el índice de precios acumuló 18,6% y en los últimos 12 meses el 36,6%.