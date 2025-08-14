Siguen los paros

Consideran "insuficiente" el 7,5% de aumento que Nación otorgó a la docencia universitaria

Capital Humano también otorgó una suma fija de $ 25 mil pesos a profesores y no docentes. Los gremios ya definieron las fechas de las próximas medidas de fuerza, además de esta semana completa de paro que llega a su fin.