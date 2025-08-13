La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y el acumulado del año se ubicó en 17,3%

La inflación de julio 2025 en el país fue del 1,9%, de acuerdo a la información que brindó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El organismo nacional difundió este miércoles con puntualidad cronometrada el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En junio había sido 1,6% el incremento.
De esta manera, el acumulado del año alcanzó 17,3% de acuerdo a lo publicado por el organismo.
La inflación de junio en la Argentina fue del 1,6%, de acuerdo a los datos informados por el Indec.
En los primeros seis meses del año el índice fue: en enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8%, mayo 1,5% y ahora junio de 1,6%. Así, el primer semestre del año cerró con una inflación en torno al 15,1%.
