#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Informó el Indec

La inflación de julio en Argentina fue de 1,9% y el acumulado del año se ubicó en 17,3%

El organismo nacional difundió este miércoles con puntualidad cronometrada el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En junio había sido 1,6% el incremento.

Se conoció el dato del IPC.
 19:03
Por: 

La inflación de julio 2025 en el país fue del 1,9%, de acuerdo a la información que brindó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el acumulado del año alcanzó 17,3% de acuerdo a lo publicado por el organismo.

Indumentaria uno de los ítems clave para medir el IPC.Indumentaria uno de los ítems clave para medir el IPC.

Primer semestre

La inflación de junio en la Argentina fue del 1,6%, de acuerdo a los datos informados por el Indec.

En los primeros seis meses del año el índice fue: en enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8%, mayo 1,5% y ahora junio de 1,6%. Así, el primer semestre del año cerró con una inflación en torno al 15,1%.

Alquileres, otro rubro que tuvo incrementos.Alquileres, otro rubro que tuvo incrementos.

En desarrollo

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Inflación
Indec
Argentina
El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro