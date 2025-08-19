Planteos

Aftosa: desde la Sociedad Rural de Santa Fe reclaman un esquema de vacunación ajustado a la realidad

Según un estudio reciente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la actividad viral del Virus de la Fiebre Aftosa (VFA) es nula en territorio nacional, lo que abre la discusión sobre la pertinencia de mantener los planes actuales de vacunación.