Análisis

Mercado porcino: la producción volvió a marcar un récord en el primer semestre

Ante la estabilidad del precio del capón, el mercado porcino siente el impacto de mayores costos y el deterioro de la relación insumo-producto. La producción volvió a marcar un récord en el primer semestre, con un consumo interno que se mantiene firme.