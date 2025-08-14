Perspectiva agroclimática

La llegada de vientos del norte dejarán precipitaciones moderadas en el sur y centro del área agrícola santafesina

Regresarán los vientos del Trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal, paralelamente, se producirán precipitaciones de frente caliente, es decir sin que baje apreciablemente la temperatura, aportando registros moderados a abundantes, sobre gran parte de Cuyo, el sur del NOA, la mayor parte de la Región Pampeana.