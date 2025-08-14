La Bolsa de Comercio de Rosario celebra su 141° aniversario con una semana de actividades

El próximo lunes 18 de agosto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cumplirá 141 años y lo celebrará con una serie de actividades pensadas para acercar la vida institucional a la comunidad y compartir su historia. El acto oficial por el 141° aniversario se realizará el viernes 22, desde las 18.30, en la sede de la BCR y podrá seguirse en vivo a través de su canal de YouTube.
La semana comenzará el lunes 18, a las 8.30, con el izamiento de la bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. Más tarde, desde las 10, la esquina de Córdoba y Corrientes será escenario de un streaming especial con entrevistas, música en vivo, historia, juegos y más. Además, durante la mañana, quienes se acerquen a la Bolsa podrán sumarse a visitas guiadas para recorrer el edificio y conocer de cerca su actividad.
El viernes 22 a las 18.30 horas será el Acto oficial por el 141° aniversario en la sede de la Bolsa (transmisión en vivo por YouTube).
En el Parque de las Colectividades
El martes 19, a las 10, el Parque de las Colectividades será sede de la fijación del precio pizarra, la referencia diaria que utiliza el mercado de granos para las operaciones de entrega inmediata y pago al contado, y que sirve de base para arrendamientos, contratos y cálculos impositivos.
Ese mismo día se llevará a cabo un nuevo remate de Rosgan, el mercado ganadero de la BCR que permite comercializar hacienda a distancia a través de su canal de streaming, acercando oferta y demanda sin necesidad de traslados.
El viernes 22 a las 18.30 horas será el Acto oficial por el 141° aniversario en la sede de la Bolsa (transmisión en vivo por YouTube).
También tendrá lugar una nueva edición local del programa Agromakers en el Colegio Boneo, un espacio de la Fundación BCR que fomenta la innovación y la generación de ideas aplicadas al agro, con talleres y dinámicas especialmente dirigidas a jóvenes emprendedores.
Agenda
La agenda institucional se completará con el almuerzo de la Mesa Ejecutiva en El Hogar (miércoles 20), la jornada especial en el Recinto, organizada por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, bajo el lema “Jueves de Rueda ‘A viva voz’” (jueves 21) y la reunión Intercámaras organizada por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (viernes 22).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.