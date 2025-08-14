Están reparando la esquina de Calchines y Alberdi, tras 2 años y medio de reclamos
El municipio comenzó la refacción del badén de esa esquina, en barrio Candioti Sur. Los trabajos incluyen la reconstrucción completa de la base, colocación de hormigón armado y asfaltado final, con un plazo estimado de 60 días. Vecinos celebran el inicio, pero advierten que resta intervenir otros tramos de calle Alberdi que siguen deteriorados.
La Municipalidad de Santa Fe está llevando adelante los trabajos para recomponer la esquina de Calchines y Alberdi, en el barrio Candioti Sur, un punto clave para la transitabilidad del barrio que había quedado destruido tras la paralización de la obra nacional de la planta potabilizadora.
Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio, señaló que "es un lugar neurálgico, una esquina importante, a metros de la Cervecería, y asumimos el compromiso que nos pidió el intendente Poletti y los vecinos para resolver este badén tan transitado".
El funcionario recordó que la problemática comenzó "hace dos años y medio, cuando un proyecto de Nación para repotenciar la planta potabilizadora quedó inconcluso, generando un problema para los vecinos. La obra quedó a mitad de camino. Ahora estamos conformando de nuevo el badén, saneando la base, colocando RDC, hormigón armado y finalmente la carpeta asfáltica".
En mayo de este año, los vecinos de Candioti Sur cansados no sólo del mal estado de esa esquina sino de toda la calle Alberdi, decidieron no dejar pasar más el tránsito en ese sector como medida de protesta para reclamar soluciones urgentes ante calles de tierra, hundimientos, baches con agua estancada y veredas rotas, derivadas de la intermitencia y paralización de la obra.
$ 20 millones y dos meses de plazo
Sobre los plazos de ejecución, Rudi precisó a El Litoral que sólo el fraguado del hormigón demandará 28 días y que "si todo marcha bien, la obra estará lista en unos dos meses, con una inversión que supera los 20 millones de pesos".
Los vecinos celebraron el inicio y el ritmo de las tareas. Ignacio Chagal expresó que "estamos un poco más tranquilos y contentos porque por fin comenzaron los trabajos el jueves pasado en Calchines y Alberdi. Son tareas importantes para este barrio y para la transitabilidad de todos los vecinos. Van a buen ritmo".
"La obra se hará en tres etapas: carpeta, hormigonado y asfaltado. Lo que hacemos hincapié es en el pedido a Assa para que siga avanndo en el tramo de Alberdi hasta Alem, que quedó abandonado".
A los vecinos les llegó, además, un croquis con información del esquema de los arreglos previstos de todo ese sector, y que estarían a cargo -además del municipio- de Assa y del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, mientras se espera la reactivación del proyecto madre.
Claudio Garzón, también vecino de Candioti Sur, explicó: "Un primer tramo desde Alem hacia calle Calchines, que lo lleva adelante Assa, ya está bastante avanzado. Después hay un sector en el medio, grande, de una cuadra y media que estaría a cargo de Obras Públicas y de Assa y donde aún no vemos movimiento. Y luego está el badén de Alberdi y Calchines que lo hace el municipio a buen ritmo".
El vecino destacó "la labor del subsecretario de Obras Públicas del municipio que nos mostró el proyecto y cumplió con los plazos prometidos para iniciar. También agradeció la gestión que hicieron los concejales".
Desde Aguas Santafesinas (Assa), en tanto, el vocero Germán Nessier explicó: "La Municipalidad ya había hecho un fresado por problemas preexistentes al badén. Ahora ejecuta todo el hormigón para mejorar la transitabilidad. Resta definir un tramo de Alberdi que se hará con fondos del ministerio y Assa".
Con relación a calle Alberdi dijo que en una parte ya se procedió a la colocación parcial de la carpeta asfáltica en un tramo. Y advirtió que los trabajos de entubado no se alcanzaron a completar cuando se paralizó la obra. "Faltan unos 80 metros de cañería y dos bocas de registro pendientes del acueducto", detalló.
Una obra importante
En 2022 dieron inicio los trabajos del proyecto nacional para repotenciar la planta potabilizadora. Sin embargo, la obra quedó paralizada en dos oportunidades, la última en febrero de 2024 por la falta de pago de Nación a la empresa contratista, lo que afectó la transitabilidad y el estado de las calles. Hasta el momento las tareas apenas tienen un 12 ó 13% de avance y siguen paralizadas.
