Santa Fe ciudad

Están reparando la esquina de Calchines y Alberdi, tras 2 años y medio de reclamos

El municipio comenzó la refacción del badén de esa esquina, en barrio Candioti Sur. Los trabajos incluyen la reconstrucción completa de la base, colocación de hormigón armado y asfaltado final, con un plazo estimado de 60 días. Vecinos celebran el inicio, pero advierten que resta intervenir otros tramos de calle Alberdi que siguen deteriorados.