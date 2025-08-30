#HOY:

Una mujer narcotizada apuñaló a un hombre y se quebró al saltar de un techo para escapar

Ocurrió este sábado por la mañana en un domicilio de barrio Fomento 9 de Julio.

Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View
 20:42
Un drama que pudo terminar en tragedia se desató durante la mañana de este sábado dentro de una vivienda de calle San Jerónimo al 4300, en barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe.

Poco después de las 8 sonó el teléfono del Centro de Emergencias 911. Un hombre de 60 años llamaba para denunciar que acababa de ser apuñalado en la panza.

Cuando personal policial del Cuerpo de Caballería llegó al lugar, la agresora, de 27 años, estaba adentro de un domicilio, junto a su hijo de 8 años y su pareja, de 37. El agredido aseguraba que ella se encontraba bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente.

Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewZona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View

Junto a la policía, una ambulancia se acercó para prestar apoyo, pero el hombre no presentó ninguna herida de gravecead en el abdomen.

En simultánep, la acusada se asomó por la puerta, con el arma blanca en la mano, y se mostró de manera hostil hacia las fuerzas de seguridad, amenazándolos y no permitiendoles ingresar al domicilio.

Los policías solicitaron entonces la presencia de un mediador del Grupo de Operaciones Especiales, pero cuando el especialista arribó se escuchó un fuerte ruido en las cercanías. Al revisar el lugar, un estacionamiento lindero, encontraron a la mujer desparramada en el piso y con su pierna derecha fracturada, en lo que pareció ser un intento de fuga.

La mujer fue trasladada el Cullen. Crédito: El Litoral

La mujer fue trasladada hacia el Hospital José María Cullen, en compañía de su pareja, donde fue atentedidad de emergencia. La figura que se le aplicó fue la de amenazas calificadas con arma no habida

Por su parte, el pequeño quedó al cuidado del hombre herido, quien sería su padrino según los testigos y protagonistas del caso.

