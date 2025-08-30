Ataque a los cadetes

Condena a Martín Kunz: "Cumplimos la promesa de hacer justicia por mi papá", dijo el hijo del chofer asesinado

La sentencia a prisión perpetua trajo alivio tanto a la familia de "Bigote" Walesberg como a los cadetes y sus allegados, pero el juicio los dejó con sabor a poco: "Esperábamos que diga el porqué, pero mintió".