Denuncian hostigamiento a la defensora pública que representó a Martín Kunz

Denuncian actos de hostigamiento contra la defensora pública Virginia Balanda, quien representó a Martín Kunz en el juicio que culminó este miércoles con la condena a prisión perpetua por el crimen de Rubén Walesberg y el ataque a un grupo de cadetes del Liceo Militar General Belgrano.
Este jueves aparecieron pintadas con la fecha del hecho, ocurrido el 19 de agosto de 2022, en la fachada del club Santa Rosa, ubicado en calle Las Heras 4435 de la ciudad de Santa Fe. La abogada está vinculada a la institución.
La abogada asumió la defensa de Kunz en juicio. Foto: Guillermo Di Salvatore
Balanda es defensora pública adjunta del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, institución que brinda servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, que esté condenada, que se niegue a designar un abogado particular o no pueda contratarlo. Además, promueve la vigencia efectiva de los derechos humanos.
Hechos intimidantes
Desde la Asociación de Defensores Públicos de Santa Fe Centro-Norte repudiaron “los hechos de vandalismo intimidantes” a través de un comunicado en el que también recordaron que “los defensores públicos tenemos el deber de garantizar el respeto por los derechos humanos y garantías constitucionales dentro de un proceso penal”.
“Actos de esta naturaleza constituyen claros hostigamientos a los defensores y defensoras públicas, pudiendo afectar el pleno desarrollo de las funciones asignadas por la ley y la constitución. Por todo ello propiciamos su investigación”, indicaron.
El caso judicial
El miércoles Martín Kunz fue condenado a prisión perpetua por el tribunal conformado por los jueces Pablo Ruiz Staiger -presidente-, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti, que falló de forma unánime. Lo encontraron culpable del “homicidio criminis causa” del chofer Rubén Isidro “Bigote” Walesberg, cuatro “tentativas de homicidio” y la “privación ilegítima de la libertad” de siete cadetes.
Martín Kunz fue condenado a perpetua. Foto: Flavio Raina
El 19 de agosto de 2022 el exliceísta abordó una trafic que transportaba a diez cadetes desde el liceo militar de la ciudad de Santa Fe hasta San Javier. Aprovechó que el vehículo había realizado una parada de rutina en el estacionamiento de la panadería La Perla de Colastiné, sobre la Ruta Provincial N°1, se metió de prepo en la combi y acuchilló al chofer.
Luego atacó a los adolescentes de entre 13 y 17 años, hiriendo a cuatro de ellos. Tres huyeron y los siete restantes fueron retenidos por Kunz, que obligó a uno a conducir mientras amenazaba al resto. Fueron interceptados por la policía cinco kilómetros más adelante, y el agresor fue detenido.
