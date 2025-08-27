Fallo unánime contra Kunz: fiscalía y querella coincidieron en que "se hizo justicia"

“Se ha hecho justicia. Fue un trabajo muy grande el que se hizo durante la investigación. Estamos conformes con el fallo, que fue unánime”, afirmó el fiscal Estanislao Giavedoni al terminar el juicio oral en el que Martín Kunz fue condenado a prisión perpetua por un sangriento ataque perpetrado en la ruta provincial 1, en el distrito santafesino de Colastiné Norte.
“Lo que más sorpresa generó fue la declaración del ahora condenado. No contábamos con esa información. Dio una explicación diferente de lo que, para él, había ocurrido ese fatídico día... la existencia de un ataque que él estaba recibiendo y que los alumnos eran quienes habían atacado y matado a Rubén Isidro Walesberg. Pero durante el proceso cada uno de los chicos en Cámara Gesell contó cómo querían a ‘Bigote’, que era su transportista, no sólo para viajar de Santa Fe a San Javier, porque también los llevaba a la colonia de vacaciones”, puntualizó Giavedoni, que junto a su par Ana Laura Gioria representó al Ministerio Público de la Acusación en el juicio.
“Este intento de defensa del acusado -agregó- nos permitió hacer hincapié en su declaración, durante los alegatos. Él mismo se colocó en la escena del hecho, con el arma homicida en la mano, durante todo el tiempo que transcurrieron los hechos”.
Por su parte, la doctora Gioria destacó que el tribunal -conformado por los jueces Pablo Ruiz Staiger, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti- estableció la misma pena solicitada por la fiscalía y la querella, por prácticamente los mismos delitos que se imputaron desde el principio a Kunz. “La teoría de la fiscalía fue siempre que mató a Walesberg para facilitarse a sí mismo todo lo que iba a hacer después, que era privar de su libertad a los cadetes y darles muerte. El tribunal así lo entendió” al aceptar el agravante criminis causa respecto del homicidio, explicó la funcionaria del MPA.
No obstante, los jueces no entendieron que existiera el mismo agravante por los ataques a los cadetes del Liceo General Manuel Belgrano de Santa Fe. Ellos consideraron que se trató de homicidio simple en grado de tentativa reiterado.
“Quedó absolutamente probado que planificó el ataque. Se pudo aportar al debate el ticket del colectivo que lo llevó de Humboldt a Santa Fe. Portaba el cuchillo que usó para el ataque. Era costumbre que la camioneta de ‘Bigote’ se detuviera en esa panadería. Allí, la mayoría de los pasajeros bajaba para aprovisionarse. Kunz aprovechó cuando los estudiantes subían, de manera sorpresiva. Lo primero que hizo fue atacar, al cuello y a la cabeza… tanto a Walesberg como a los chicos”, enfatizó Gioria.
Querellantes
Daniel Recamán, representante de la familia de Walesberg, también se mostró conforme con el resultado del juicio.
“Se hizo justicia por mi papá. Por su memoria. Se dio una pena ejemplar. La Justicia hizo lo correcto. Confiábamos en ella. Le prometí a mi papá que se iba a hacer justicia para que pueda descansar. Ahora él descansa en paz”, se consoló Diego, hijo de la víctima fatal.
Finalmente, la abogada querellante por los cadetes, Mariana Oroño, se mostró incrédula sobre lo declarado por Kunz ante el tribunal. “Esperábamos todos algún tipo de confesión, con expresión de los motivos. Es lo que quedó oscuro, sin determinar. Por qué hizo todo eso. Después de tres años, habló, pero trató de echarle la culpa a los demás. Una barbaridad total. Podíamos esperar muchas cosas, pero no que se sitúe como víctima. Hubo mucha indignación respecto de esto… padres, chicos… todos indignados”, señaló.
Kunz -que participó de la audiencia por Zoom, desde la cárcel de Coronda- fue condenado a prisión perpetua este miércoles como autor de homicidio calificado criminis causa, tentativa de homicidio simple reiterado en cuatro oportunidades y privación ilegítima de la libertad.
