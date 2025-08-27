Fallo unánime

Condenaron a prisión perpetua a Martín Kunz por el ataque a los cadetes y el crimen del chofer

Los jueces dieron a conocer su veredicto este miércoles pasado el mediodía. Durante el debate, el exliceísta de 22 años dijo que actuó en defensa propia y responsabilizó a los adolescentes por el homicidio.