Los ocho segundos clave en el ataque a los cadetes del Liceo Militar

La tercera jornada del juicio a Martín Kunz comenzó con la declaración del policía que analizó las cámaras de seguridad de la panadería La Perla de Colastiné, en cuyo estacionamiento comenzó el ataque a los cadetes del Liceo Militar General Belgrano en el que fue asesinado el chofer que los trasladaba, Rubén "Bigote" Walesberg.
Con el acusado conectado desde la cárcel de Coronda, familiares de la víctima fatal y padres de algunos de los cadetes en la sala, el tribunal dio inicio a la audiencia. Durante más de una hora declaró el agente de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), y con videos intentó reconstruir los primeros instantes de la sangrienta agresión ocurrida el 19 de agosto de 2022.
El debate se extenderá hasta finales de agosto. Foto: Flavio Raina
Kunz, de 22 años, se enfrenta al pedido de condena a prisión perpetua por el homicidio calificado de Walesberg, la tentativa de homicidio de cuatro cadetes y la privación ilegítima de la libertad de siete. El exliceísta dio a conocer su versión de los hechos recientemente, y aportó detalles que no coincidirían con lo registrado por las cámaras de seguridad.
Ocho segundos
Los registros evidencian que todo fue cuestión de segundos. Una cámara, ubicada en el interior del local comercial, tomó parcialmente la puerta de ingreso a la trafic. Se pudo observar a una cadete -la última de ellos- subir al vehículo y apenas unos momentos después cómo alguien se acercaba rápidamente.
En el video sólo se puede observar la figura de la cintura para abajo, pero la ropa coincide con la utilizada aquel día por el acusado y lo que se observa encaja con lo dicho por los cadetes: que Kunz fue el último en ingresar a la combi.
Ocho segundos. Ese es el tiempo que transcurrió entre que la persona, que llevaba un bulto negro en sus manos, entró al vehículo y el momento en que el chofer salió del mismo, sosteniéndose el cuello con una mano antes de colapsar en la vereda y desangrarse.
Tres minutos
Una clienta de la panadería vio el momento exacto en el que el chofer se desplomó y dio aviso. Fue entonces que las cámaras registraron a tres cadetes huir de la combi, y pasar por al lado del cuerpo. El último de ellos, forcejeó para salir, y detrás de él alguien cerró la puerta, aislando a quienes quedaron adentro.
Una adolescente, descalza, pidió auxilio en la panadería mientras se sostenía el cuello, tapándose una herida. Algunas personas se acercaron a la combi y golpearon la carrocería, sin respuestas.
El juicio se desarrolla en la Sala 1 de los tribunales de Santa Fe. Foto: Flavio Raina
Habían pasado tres minutos desde el comienzo del ataque cuando se vio a la trafic arrancar con dificultad, y luego alejarse del lugar para incorporarse a la Ruta Provincial N°1.
El bloque acusador está integrado por los fiscales de la Unidad de Homicidios, Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni, y los querellantes Daniel Recaman -por la familia del chofer- y Néstor y Mariana Oroño -por los cadetes-. Kunz cuenta con la asistencia legal de la Dra. Virginia Balanda, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp).
Las audiencias continuarán a lo largo de la semana, y está previsto que el tribunal de conocer su veredicto a finales de agosto.
