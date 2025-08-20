Tribunales de Santa Fe

Condena y libertad para el timonel que chocó una lancha y mató a uno de sus ocupantes en el río Paraná

Pedro Bertossi acordó una pena de 3 años de prisión por el homicidio culposo de Adrián Taborda y las lesiones de los restantes ocupantes de la embarcación donde iban las víctimas. El siniestro se produjo la noche del sábado 7 de diciembre de 2024.