Condena y libertad para el timonel que chocó una lancha y mató a uno de sus ocupantes en el río Paraná
Pedro Bertossi acordó una pena de 3 años de prisión por el homicidio culposo de Adrián Taborda y las lesiones de los restantes ocupantes de la embarcación donde iban las víctimas. El siniestro se produjo la noche del sábado 7 de diciembre de 2024.
La fiscalía recordó que Bertossi guardó y limpió la lancha tras el choque. Foto: Archivo
Pedro Agustín Bertossi, el timonel de 34 años que a fines del año pasado protagonizó un choque náutico en el río Paraná, cuando regresaba con amigos de una fiesta en la isla La Paciencia, fue condenado este miércoles a una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, e inhabilitación por 5 años para manejar vehículos náuticos a motor.
La sentencia fue dictada este miércoles al mediodía por el juez penal Luis Octavio Silva, en el marco de un juicio abreviado que contó con el consentimiento del imputado, pero también de los familiares de la víctima fatal y los demás damnificados.
La sentencia fue ordenada por el juez Luis Octavio Silva en audiencia oral. Foto: El Litoral
El acuerdo fue leído en audiencia por la fiscal de la Oficina de Accidentes de Tránsitos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Marcolín y seguido atentamente por el abogado querellante Agustín Márquez -en representación de las víctimas-; y el defensor Ignacio Alfonso Garrone, quien asistió a Bertossi durante el proceso.
Volvían de una fiesta
La fiscal repasó las circunstancias en las que se produjo el trágico choque que le causó la muerte a Taborda, la noche del sábado 7 de diciembre de 2024, cuando los ocupantes de ambas embarcaciones regresaban de la denominada fiesta “Malibú”, a la que sólo se puede llegar por la vía fluvial.
Marcolín resaltó que la lancha que tripulaba Bertossi, de nombre ‘Samira’iba con las luces apagadas, a alta velocidad y excedida en el número de ocupantes -el casco tiene capacidad para 6 personas pero iban 11-.
Impulsada por un motor 115 hp la nave planeaba sobre el Paraná sin posibilidad de ver a lo que se enfrentaba cuando embistió en forma lateral a otra embarcación de nombre ‘Anita’, donde iban 6 personas, una de ellas la víctima fatal.
Caos, gritos, oscuridad
“Fue una situación caótica, todo era gritos y oscuridad” cuando ocurrió la tragedia, resaltó la Dra. Marcolín, que describió la manera en que Bertossi escapó del lugar y se dirigió a la guardería de lanchas Puerto Chico donde se tomó el trabajo de limpiar el casco con un trapo por si acaso quedaban marcas del impacto contra la otra embarcación.
También dijo la fiscal que la lancha ‘Anita’ iba “a velocidad de pateo” y que Taborda acababa de bajarse de un yate a dicha embarcación cuando fue impactado del lado de la ventanilla del acompañante y golpeado con la quilla en la cabeza.
De la declaración de testigos se desprende que el dueño del bote que iba a menor velocidad comenzó a hacer señas de luces en zig zag con una linterna, pero no logró ser advertido por el otro timonel. “Nunca vieron la embarcación donde estaban las víctimas”, destacó la acusadora.
Homicidio y lesiones
Por el hecho, Bertossi fue condenado como autor de los delitos de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo a motor” en perjuicio de Taborda; y “lesiones leves culposas” contra los otros cinco ocupantes de la lancha embestida que resultaron con cortes, contusiones y excoriaciones.
No habrá decomiso como parte del acuerdo y la lancha será devuelta a su propietario. Foto: Archivo
El juez Silva impuso al condenado una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y a pedido de la defensa -acuerdo de partes mediante-, dictó el cese de prisión puesto que se encuentra en prisión preventiva desde el día posterior al hecho -más de 8 meses-.
Bertossi se presentó a las 7 horas del siniestro ante las autoridades de Prefectura Naval Argentina (PNA) donde quedó detenido por orden del fiscal en turno Arturo Haidar. Allí se le realizaron análisis de sangre y orina que dieron negativo para alcoholemia y narcolemia. Y al poco tiempo le fue concedida la prisión domiciliaria, régimen en el cual se encontraba hasta hoy.
Reparación económica
Al momento de su intervención, tanto la querella como la defensa destacaron que la sentencia llega luego de que el acusado realizara una reparación económica a las víctimas -no se expresaron los montos-; y de un pedido de disculpas que el implicado hizo en ocasión de la audiencia de apelación de la morigeración de la prisión preventiva.
Por otra parte, se fijaron reglas de conducta que el imputado deberá cumplir durante el transcurso de la condena. Entre ellas la más importante es una medida de distancia de 50 metros para con los padres y el hermano de la víctima fatal; y misma distancia de los domicilios de los sobrevivientes, así como una prohibición de contacto con cada uno de ellos.
