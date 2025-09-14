Así quedó la tabla tras la victoria de Unión ante Gimnasia

Unión le ganó 3 a 1 en La Plata a Gimnasia, en el partido correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura 2025 este domingo.
De esta manera quedaron las posiciones en el grupo A y B del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino, luego de que el Tatengue venciera al Lobo en La Plata.
Con este resultado, el Tatengue consiguió su tercer victoria consecutiva en condición de visitante y se ubicó en la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos. Los goles rojiblancos fueron convertidos por Mateo Del Blanco (47’), Cristian Tarragona (57’) y Mauricio Martínez (62’). Transitoriamente había empatado Marcelo Torres (52’).
