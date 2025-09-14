#HOY:

Así quedó la tabla tras la victoria de Unión ante Gimnasia

De esta manera quedaron las posiciones en el grupo A y B del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino, luego de que el Tatengue venciera al Lobo en La Plata.

Unión derrotó a Gimnasia en La Plata por la fecha 8 del Torneo Clausura. Foto: Demian Alday Estevez.
 20:25
Unión le ganó 3 a 1 en La Plata a Gimnasia, en el partido correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura 2025 este domingo.

Con este resultado, el Tatengue consiguió su tercer victoria consecutiva en condición de visitante y se ubicó en la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos. Los goles rojiblancos fueron convertidos por Mateo Del Blanco (47’), Cristian Tarragona (57’) y Mauricio Martínez (62’). Transitoriamente había empatado Marcelo Torres (52’).

Tabla de posiciones

