El Dt de Unión analizó el pase a la gran final de la Copa Santa Fe
Nicolás Vazzoler: “Mis felicitaciones para estos chicos que se lo merecen por el esfuerzo que vienen haciendo”
En un clásico cargado de emociones, el tatengue terminó celebrando en el Brigadier tras imponerse en los penales luego del 2 a 2 en los 90 minutos. El entrenador rojiblanco destacó la tarea de sus dirigidos y también la actuación de Colón. “Estamos felices, se dio el partido que esperábamos y pudimos ganarlo”, aseguró.
Nicolás Vazzoler, entrenador de Unión, celebró la clasificación a la final tras un clásico intenso ante Colón. Fotos: Gentileza
Luego de protagonizar un clásico santafesino diferente, repleto de situaciones de gol, con 4 conquistas y un final incierto, el derby entre Colón y Unión por un lugar en la gran final de la Copa Santa Fe tuvo que definirse con los disparos desde el punto penal. En esa instancia, y tras comenzar abajo, el tatengue reaccionó con la gran figura del arquero Lucas Meuli que contuvo dos disparos y terminó desatando el festejo de toda la delegación rojiblanca que se llevó el gran premio de un Brigadier López con sus tribunas vacías por la absurda decisión de la dirigencia local. Con este marcador,
Unión volvió a instalarse en la definición tal y como sucedió en la edición 2023, donde dejó en el camino al rival de toda la vida en semis para luego coronarse campeón. El próximo sábado en San José de la Esquina, el local Centenario y 9 de Julio de Rafaela definirán al rival tatengue en el cruce para conocer al gran campeón de esta Copa Santa Fe de fútbol masculino en su versión 2025.
Apenas finalizado, el entrenador rojiblanco Nicolás Vazzoler habló en exclusiva con El Litoral, compartiendo sus sensaciones tras obtener este pasaje a la final imponiéndose nada menos que en el superclásico de la capital provincial. Consultado por lo sucedido en los 90 minutos, el DT de Unión comentó: “Sufrimos, fue un partido muy parejo. Como habíamos hablado un poco en la previa, 0 especulación, ninguno de los dos se guardó nada, ellos hicieron un muy buen partido que se definió de la manera en que se definió porque no especulamos y tenía que haber un ganador. Mis felicitaciones para estos chicos que se lo merecen por el esfuerzo que vienen haciendo. Nos tocó jugar el jueves por el torneo de Reserva, jugamos mañana por el torneo de Liga Santafesina. Esto no para nunca y ellos han hecho un gran esfuerzo”.
Posteriormente, y en referencia al partido abierto que terminaron regalando su equipo y el dirigido por Martín Minella, Vazzoler explicó: “Nosotros sabíamos de la propuesta que tienen ellos, Colón conoce también cual es la búsqueda nuestra como equipo y salió eso, un partido sin especulaciones en el que por suerte y también por el esfuerzo de estos chicos nos pudimos quedar con la llave. Estamos felices por eso, porque se dio el partido que esperábamos y pudimos ganarlo”.
Antes del final, y consultado respecto de la gran final que los tendrá como protagonistas con rival a definir, el director técnico de la reserva de Unión prefirió no adelantarse y señaló: “Mañana jugar con la primera de Liga Santafesina, el miércoles visitar a Banfield por la Copa Proyección y así seguimos. Hoy es difícil ponernos a pensar en la final, por supuesto que es una alegría enorme estar ahí, pero la realidad marca que tenemos muchos compromisos cerca como para ya pensar en lo que va a suceder más adelante”.
