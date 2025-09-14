El Dt de Unión analizó el pase a la gran final de la Copa Santa Fe

Nicolás Vazzoler: “Mis felicitaciones para estos chicos que se lo merecen por el esfuerzo que vienen haciendo”

En un clásico cargado de emociones, el tatengue terminó celebrando en el Brigadier tras imponerse en los penales luego del 2 a 2 en los 90 minutos. El entrenador rojiblanco destacó la tarea de sus dirigidos y también la actuación de Colón. “Estamos felices, se dio el partido que esperábamos y pudimos ganarlo”, aseguró.