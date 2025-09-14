Leo Madelón: "El equipo jugó como a mí me gusta"

Enviado Especial a La Plata
El entrenador tatengue dijo que está feliz, que no hay que dejar de tener los pies sobre la tierra, no le gustó que le mencionen si Unión es el nuevo Platense y que desea que Vargas juegue el Mundial sub 20.
Tiene los pies sobre la tierra Madelón. Cuando le insinuaron si Unión puede ser un “nuevo Platense”, dio a entender que de ese tema no se habla y que hay palabras que no se mencionan. Su equipo está bien. Él está bien. Y no hay dudas que Madelón es para Unión y Unión es para Madelón. Ese ya mencionado “aura” que lo convierte en alguien que se potencia en el club y que encuentra su lugar en el mundo cada vez que le toca llegar a la institución.
Este domingo, tras la victoria ante Gimnasia, se lo notaba sereno, reflexivo, feliz. Ve a su Unión allá arriba, pero lo que más lo pone feliz es que el equipo funciona, que los jugadores lo entienden, que el libreto se interpreta y que aquellos temores que pudo haber tenido en el momento de darle el “si” a Unión, van desapareciendo de a poco.
• “Estoy contento porque estamos saliendo de los planos bajos. Somos intensos, metedores, ordenados, tenemos buena actitud y nada raro. Jugamos todos los partidos igual. Tenemos un corazón enorme. No hay que tocar mucho, pero tampoco podemos confundirnos”.
• “Mateo Del Blanco era volante y se acostumbró a jugar de ‘3’ para pasar al ataque, marca bien e hizo un golazo. Tiene un futuro muy fuerte, muy promisorio. Si sigue así, no sé hasta cuándo se va a quedar”.
• “Ganamos de visitante y hemos superado ese karma. Estamos bien, contentos. Cuando vine, mi único objetivo fue disipar las dudas, porque había algunos temores respecto de lo que podía pasar. Hoy estamos saliendo de esas posiciones que nos tenían preocupados cuando llegamos”.
• “El equipo jugó como a mí me gusta. Con el ‘modo Unión’, como suelo decir. Esta cancha es bravísima, yo dirigí acá y nosotros sabíamos que el paso de los minutos iba a jugarle en contra a Gimnasia”.
• “Ojalá a Vargas no lo tengamos, por el bien de él, porque ver a un jugador de Unión con la camiseta argentina es muy bueno. Ojalá lo citen definitivamente. Hay que sostenerlo, porque está bien pero por ahí se apura demasiado”.
• “La charla fue cortita, toda la semana vimos videos, trabajamos en base a lo que vimos de Gimnasia y entonces le pregunté a los chicos si estaban bien. Me dijeron que si y dije listo, ya está, para qué llenarlos de información si habíamos entrenado mucho hablando de Gimnasia. Y se hizo lo que planificamos”.
• “En el primer tiempo nos faltaba precisión. Les dije que fueran más simples y que asesten un buen pase, que era lo que nos faltaba. Me gustó porque jugamos mucho. Contuvimos bien a Gimnasia y a eso le sumamos buena tenencia de pelota”.
• “Esta campaña es producto de trabajo y concentración. No quiero compararme con nada ni con nadie. Este equipo es distinto al anterior. Logramos que los muchachos confíen en nosotros, los delanteros fueron levantando y estamos bien. Ahora jugaremos en casa, la gente nos tiene que ayudar para que ganemos. Hemos formado un buen grupo, no solo los jugadores sino el cuerpo técnico. Estamos bien, contenidos, hay buena vibra”.
• “Tengo dos cicatrices duras con Gimnasia por lo que tuve que pasar en este club al que quiero mucho, más allá de que muchos vinieron a saludarme y otros no se acordaron bien de mí”.
• “Recién van ocho fechas, no hay que equivocarse y hay que seguir así. Disfruto de este momento, estoy feliz, nos iremos a Santa Fe con un toque de felicidad porque uno sufre mucho cuando le tocan las malas”.
