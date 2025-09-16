Unión abrió sus puertas en una Noche de los Museos llena de emociones
Más de 2.000 personas participaron en una jornada especial donde el Club Unión mostró su historia, identidad y sentido de pertenencia.
Unión abrió sus puertas para La Noche de los Museos. Crédito: Prensa Unión
El pasado sábado, el Club Atlético Unión fue uno de los protagonistas de una nueva edición de La Noche de los Museos, un evento cultural que invita a instituciones de toda la ciudad a abrir sus puertas al público. Pero en esta ocasión, la experiencia fue mucho más que una visita guiada: fue un reencuentro emotivo entre la comunidad Tatengue y su casa.
Durante la noche, alrededor de 2.000 personas recorrieron los espacios más emblemáticos del club, desde los salones históricos hasta el césped del estadio 15 de Abril, donde muchos visitantes no pudieron contener la emoción. La jornada estuvo marcada por anécdotas, recuerdos y una conexión profunda con los símbolos que representan a Unión.
Uno de los momentos más simbólicos fue la firma “de por vida” de un contrato afectivo con los colores rojo y blanco, un gesto que reafirmó el sentido de pertenencia de socios, socias e hinchas de todas las edades.
El Contrato del Hincha que presentó Unión. Crédito: Prensa Unión
Desde la institución destacaron la convocatoria y la participación activa de la comunidad, y confirmaron que este tipo de encuentros seguirán repitiéndose. “Queremos que cada vez más Tatengues puedan acercarse, conocer su club y sentirse parte de esta historia que construimos entre todos”, expresaron.
La noche del sábado no solo abrió puertas: también reforzó vínculos. Unión no solo es un club; es un lugar donde la historia se vive, se siente y se transmite.
