En la Noche de los Museos, El Litoral fue una “máquina del tiempo”

Por primera vez, El Litoral abrió sus puertas en el marco de la Noche de los Museos. Lo hizo a través del ingreso del público a su renovado edificio ubicado en el puerto, el cuarto “hogar” del diario desde su fundación en agosto de 1918.
El edificio del diario, inaugurado el año pasado, se sumó con una muestra histórica y museológica. Se presentó “Memorias de Santa Fe II”. Participó el intendente Juan Pablo Poletti.
Bajo el título “El Litoral en 4 estaciones: memoria, puerto y periodismo”, la propuesta consistió en la disposición de un recorrido museológico sobre sus 107 años de historia.
Los visitantes pudieron valorar la evolución edilicia, tecnológica y cultural del medio de comunicación. Y tuvieron la posibilidad de entender el diálogo entre su historia, la del puerto y la vida cotidiana de la ciudad.
Uno de los espacios más celebrados fue la sala de archivo, transformada (mediante herramientas de inteligencia artificial) en una “cápsula del tiempo”.
Esta invitación inmersiva sirvió para ver cómo fue evolucionando la redacción del diario y el trabajo de sus periodistas a lo largo de las décadas.
La exposición de antiguas máquinas de impresión fue otro de los atractivos. Las mismas fueron un disparador para revisar un oficio artesanal que parece casi de ciencia ficción si se los compara con las nuevas tecnologías.
En paralelo al recorrido, se realizó la presentación del libro “Memorias de Santa Fe II”. En un clima de charla íntima, los autores compartieron con el público el “detrás de escena” de un proyecto que se nutre del archivo como fuente para reconstruir el devenir de la ciudad.
Gonzalo Zentner abrió el diálogo con una reflexión sobre la génesis de la obra y el valor de El Litoral como insumo documental. Mariano Rinaldi, por su parte, trazó el marco histórico de esta segunda entrega y describió algunas de las historias narradas.
José Zenclussen aportó una mirada regional, subrayando cómo el libro incorpora historias de localidades cercanas y el autor de estas líneas cerró con una evocación al incendio del Cine Ideal, ocurrido en 1964, y a su reconstrucción un año después, que sintetiza el espíritu de la publicación.
Se trata de la segunda edición de ésta obra, bajo el sello de Ediciones El Litoral y con el acompañamiento de Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el Colegio de Fármaceuticos de la provincia de Santa Fe y Municipalidad de Santa Fe.
Con el acompañamiento de Santa Fe Arte, la velada también tuvo espacio para las artes visuales. Gustavo Pueyo trabajó en vivo y gestó una obra inspirada en motivos portuarios. Fue la oportunidad de ver el vínculo entre el arte, el río y la historia de Santa Fe.
La presencia del intendente Juan Pablo Poletti reforzó la dimensión institucional del recorrido. En el cruce de memorias y presente, El Litoral se mostró como testigo y protagonista del devenir santafesino.
Cabe recordar que este año, la Noche de los Museos contó con 85 espacios abiertos y más de 350 propuestas planificadas para todo público.
El Litoral agradece a Almacén de Flores, Chocolates Agofa y Agua Estrada por acompañar la iniciativa.
