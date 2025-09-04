La Noche de los Museos vuelve a iluminar Santa Fe con 85 espacios y más de 350 propuestas
La edición 2025 contará con más de 350 propuestas artísticas, culturales y gastronómicas en 85 instituciones de la ciudad.
La edición 11 se realizará el sábado 13 de septiembre con acceso libre y gratuito. Por primera vez, en su cuarto “hogar” desde 1918, El Litoral se suma con una muestra histórica y museológica sobre su evolución edilicia, tecnológica y cultural, reflejando su vínculo con el Puerto de Santa Fe y su rol centenario en la vida santafesina.
En las instalaciones del Museo Sor Josefa, la Municipalidad de Santa Fe presentó oficialmente la 11ª edición de la Noche de los Museos, un evento que se consolida como uno de los hitos culturales más convocantes del calendario local. La cita será el sábado 13 de septiembre, entre las 18 y la medianoche, y contará con la participación de 85 instituciones y más de 350 propuestas abiertas a toda la comunidad.
Más de 40.000 personas se esperan en esta nueva edición que convierte a Santa Fe en un gran museo a cielo abierto.
La jornada promete una ciudad encendida por el arte, la historia y la identidad santafesina. Música en vivo, recorridos guiados, muestras interactivas, propuestas gastronómicas y actividades lúdicas formarán parte de una agenda diversa y gratuita.
Durante el lanzamiento, el intendente Juan Pablo Poletti expresó: “Es una noche que nos une como santafesinos, porque une al abuelo con el nieto, une la familia. Es un programa de familia donde hay desde actividades para la infancia hasta espectáculos de tango”.
El intendente Juan Pablo Poletti encabezó la presentación de la Noche de los Museos en el Museo Sor Josefa.
Desde el gobierno provincial también se sumaron al evento con la organización del primer desfile cívico-militar nocturno, que tendrá lugar a las 19.30 en la Plaza 25 de Mayo. El despliegue urbano abarca además el trabajo articulado de más de 30 áreas municipales bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura.
La titular de esa cartera, Luciana Ceresola, adelantó: “Vamos a encender la ciudad con 85 espacios, museos, instituciones y más de 350 actividades artísticas que van desde actividades lúdicas hasta propuestas gastronómicas y audiovisuales. Esperamos más de 40.000 personas”.
El Litoral se suma a la Noche de los Museos 2025 con una muestra histórica en su nueva sede del Puerto.
Una propuesta con identidad santafesina: El Litoral como protagonista
El diario El Litoral, que en 2025 celebra su permanencia en su cuarto edificio desde su fundación en 1918, participa de esta edición con una muestra museológica e histórica ubicada en el Puerto de Santa Fe, donde también se encuentra su nueva sede. La exposición estará compuesta por cuatro estaciones que recorren el vínculo entre el medio y el Puerto, su emblemático edificio sobre calle San Martín, los protagonistas de su redacción a lo largo del tiempo, y la presentación oficial del libro Memorias de Santa Fe II.
El Litoral participa con una muestra museológica en su nueva sede del Puerto, recorriendo su historia edilicia y periodística.
Entre los ejes propuestos se destacan las gigantografías sobre la cobertura histórica del Puerto de Santa Fe, audiovisuales con hitos del siglo XX, piezas editoriales como anuarios y tapas icónicas, testimonios de periodistas, objetos originales de redacción y la proyección digitalizada de artículos históricos. Una propuesta integral para redescubrir la historia de Santa Fe a través de la mirada del medio más relevante de la región.
Otras actividades destacadas y recorridos guiados
Entre las actividades destacadas se encuentran los recorridos urbanos junto a Lorenzo Canteli, el Chimi Santafesino, con dos propuestas imperdibles:
“Patio Catedral con Chimi”, a las 17, desde 1° de Mayo 2435.
“Mirá para arriba con Chimi”, a las 18, desde San Martín y La Rioja, con final en el Teatro Municipal.
Con 85 espacios culturales abiertos al público, la ciudad se transforma por una noche en un gran circuito patrimonial gratuito y accesible para todos.
Además, se habilitarán dos food parks en plaza San Martín y plaza de las Tres Culturas, sumando sabor a una noche pensada para el encuentro ciudadano.
Vale destacar que, en caso de lluvias, las actividades serán suspendidas.
El despliegue urbano abarca además el trabajo articulado de más de 30 áreas municipales.
Para las autoridades, la Noche de los Museos no sólo acerca el patrimonio a la gente, sino que “viste de fiesta a la ciudad”. “Es un trabajo sostenido y colectivo, gracias a los empleados de los museos que trabajan todo el año para preservar la cultura, la historia. Esa noche abren sus puertas para que todos los santafesinos y visitantes puedan conocerla”, concluyó Ceresola.
