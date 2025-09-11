Todo listo para la Noche de los Museos en la ciudad de Santa Fe
Con actividades desde las 18 hasta la medianoche, la iniciativa permite que santafesinos y turistas descubran el patrimonio histórico, cultural y artístico de la capital provincial de manera gratuita y para toda la familia.
Este sábado, Santa Fe vivirá la 11ª Noche de los Museos.
Este sábado, la ciudad de Santa Fe celebrará la 11ª edición de la Noche de los Museos, un evento que combina cultura, historia y arte para toda la comunidad. Coincidiendo con el desarrollo los Jadar 2025 y el Torneo Infantil Diego Barisone; hay muchísimo para disfrutar en la capital de la provincia.
En este contexto, Luciana Ceresola, secretaria de Cultura municipal, destacó el carácter inclusivo del evento: “Está buenísimo también que cuando hay muchas personas por torneos deportivos puedan disfrutar de la Noche de los Museos y acercar esta agenda que ya no es solo para los santafesinos, sino también para turistas que quieran conocer el patrimonio de la ciudad”.
85 espacios y 350 actividades
Este año, la Noche de los Museos contará con 85 espacios abiertos, el doble que en 2023, y más de 350 propuestas para todo público. Ceresola destacó el éxito de ediciones anteriores: “Esto habla también del éxito que ha tenido sobre todo el año pasado, donde más de 35.000 personas se abocaron a realizar este recorrido”.
En esta edición, El Litoral se suma a la propuesta. “Estamos muy contentos de que medios como El Litoral se incorporen a este recorrido, porque lo que hace Santa Fe es abrir sus puertas y mostrar su patrimonio histórico, cultural y artístico”, destacó Ceresola.
La secretaria enfatizó la importancia de abrir espacios privados: “Si bien tenemos museos de gestión municipal, provincial y nacional, muchas veces es interesante que se abran los privados y lugares que quizás no se abren en otras fechas, como por ejemplo el Templo de los Masones, el despacho del gobernador”.
El Litoral participará activamente durante la Noche de los Museos. Crédito: Flavio Raina.
Además, habrá nuevas exposiciones en espacios emblemáticos: “Vamos a estar renovando la muestra en el Sor Josefa y luego de 10 años vamos a cambiar la muestra en la Manzana Jesuítica, uno de los espacios públicos que tiene más concurrencia. Invitamos a todos a acercarse a conocer los nuevos objetos que estarán expuestos y todo el patrimonio jesuita y educativo”.
Recorridos, transporte y gastronomía
La Noche de los Museos se desarrollará oficialmente desde las 18 hasta la medianoche, aunque algunas actividades comenzarán antes. Los visitantes podrán elegir entre recorridos temáticos, con opciones para recorrer el norte, el sur, el centro histórico y el este de la ciudad, o enfocarse en experiencias como artes escénicas, patrimonio religioso o infancias.
En este sentido. Ceresola explicó: “Se puede acceder al cronograma completo mediante el Instagram de la ciudad de Santa Fe o desde la página oficial, donde está toda la programación dividida por orden alfabético, por recorridos y zonas, para que el visitante pueda organizarse”.
Además, habrá apoyo logístico con colectivos para traslados entre los distintos espacios, y se incorporarán food trucks en la Plaza San Martín y el Paseo de las Tres Culturas. “El año pasado fue un boom de la gastronomía esa noche, queremos que el santafesino invada la calle. Nos va a acompañar el tiempo, así que estamos muy contentos, con muchísima expectativa”, concluyó Ceresola.
