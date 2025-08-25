Crónicas del digesto

La historia de los cabarets en la Santa Fe a fines de los '70: de la "sexualidad subversiva" a la censura

Con la dictadura, había duras restricciones sobre estos locales nocturnos. La represión apuntaba también a la liberación sexual, y al encuentro social. Desde 2016, por la trata de personas, wiskerías y cabarets están prohibidos en la ciudad.