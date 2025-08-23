El Rosa Galisteo distinguió a ocho artistas en la Selección Caillet Bois del 102º Salón Anual

El encuentro fue una mezcla de memoria, reconocimiento y proyección hacia el futuro. Se trató, además, de un gesto de continuidad con la tradición de un museo que, desde hace más de un siglo, pulsa el ritmo del arte santafesino y argentino.
La ceremonia contó con el apoyo de El Litoral, multimedio que fue testigo de la historia del museo a lo largo de sus más de 100 años de historia.
Los artistas distinguidos
La Selección Caillet Bois, incorporada por primera vez en esta edición del Salón, distinguió a ocho referentes de la producción contemporánea santafesina. Ellos son Daniela Arnaudo, Ezekiel, Yuyo Gardiol, Agustín Míguez, Agustina Miñones, Maximiliano Peralta Rodríguez, Cintia Clara Romero y Sofía Rossa.
Cada nombre representa una trayectoria individual pero también la diversidad estética y conceptual que caracteriza al panorama actual del arte en la provincia. Con pintura, instalaciones, objetos y cruces interdisciplinarios, la sección busca poner en valor esa pluralidad de lenguajes que dialogan con la contemporaneidad.
El legado de Horacio Caillet Bois
La ceremonia contó con la presencia de Kevin Caillet Bois, hijo de Horacio Caillet Bois, primer director del museo, cuya figura sigue siendo una referencia para comprender la historia del Rosa y de la gestión cultural en Santa Fe.
La creación de esta nueva sección en el Salón rescata su apellido y, a la vez, instala en el presente la impronta de un proyecto de museo que asume el arte como un bien público, abierto y en constante renovación.
Los presentes
Estuvieron presentes Sebastián Cáceres, secretario de Gestión Cultural de la provincia, Natalia Enrico, subsecretaria de Identidad y Territorio, Laura D'Aloisio, directora provincial de Museos y Lucía Stubrin, asistente técnica de la dirección provincial de museos.
Participaron Tusi Horn, directora de la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani, María Susana Olivera, regente de dicha escuela.
También asistieron Patricia Romanow en nombre de Santa Fe Arte y Coquena Caputo por El Litoral; en nombre de la Asociación de Amigos del Museo Rosa Galisteo, su presidenta Marta Perticará.
Palabras de las autoridades
Al hacer uso de la palabra, D’Aloisio afirmó que la Selección Caillet Bois posibilita "reconocer y generar una propuesta que, en línea, con las actuales políticas culturales, revaloriza nuestras manifestaciones artísticas santafesinas, promoviendo y acompañando diversas expresiones del arte contemporáneo".
Luego Cáceres se dirigió a los presentes y afirmó: "Para nosotros como gobierno de la provincia es muy importante darle al arte y a la cultura el lugar que merecen". Destacó que, desde ese lugar, es que se puso en marcha “un plan de obras muy importante para poner en valor los museos provinciales”.
"Creemos que generar espacios para nuestros artistas es generar espacio para la cultura. Y eso es generar espacio para los distintos lenguajes con los que los santafesinos pueden mirar el mundo", agregó.
Acto seguido habló Caillet Bois. "No voy a hablar de mi papá porque ya tiene un montón de exégetas y es una persona a quien yo he admirado y he querido muchísimo", dijo.
"Pero sí quiero comentarles que él realmente tuvo una capacidad extraordinaria para esto. Y una preocupación por la relación de los niños y de los jóvenes con las artes plásticas, con la cultura en general", agregó.
"Realmente creo que el Museo hoy está en buenas manos. Así que les agradezco muchísimo y creo que podemos estar tranquilos que esto va a seguir muy bien", cerró. Al finalizar el acto, hubo un agasajo en la Sala Didáctica.
