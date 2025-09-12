Noche de los Museos, estrenos teatrales y recitales: la guía completa del finde en Santa Fe

Este fin de semana, los distintos escenarios de la ciudad se abrirán ante el público con un amplio abanico de opciones. El plato fuerte será la Noche de los Museos, con más de 80 espacios que se sumarán con algo para contar.
Más de 80 espacios abrirán sus puertas el sábado a la noche, en una edición histórica que se suma a estrenos teatrales, conciertos y espectáculos destinados a todos los públicos.
En ese marco, Diario El Litoral se suma a la grilla con una muestra histórica y museológica sobre su evolución edilicia, tecnológica y cultural, que pone acento en el rol que cumplió en la vida de los santafesinos.
Habrá, a su vez, mucho movimiento relacionado al teatro: estrenos como "El cruce de la Pampa" en la Abadía, una función de "Muerde", con Luciano Cáceres y una nueva edición del ciclo Teatro en el Mercado.
La música ocupará un lugar fundamental. Cabe destacar la presencia de The Beats, el grupo que rinde homenaje a Los Beatles, y el retorno de Magma, mítica banda santafesina.
En las líneas que siguen está la lista completa, día por día, de todos los espectáculos que le darán color a Santa Fe hasta el domingo por la noche, para poder armar el itinerario propio.
Teatro en El Mercado a las 21 en el Mercado Progreso
Se presenta la obra “Teatro salvaje, local y universal a la vez”, de César Román Escudero, a cargo de Ribera Teatro. Una sala de teatro en restauración despierta un universo de recuerdos olvidados y los elementos allí conjugados se unen en un homenaje a Jorge Ricci.
The Beats a las 21 en Luz y Fuerza
Es una banda argentina de rock que surgió como un tributo a The Beatles. Estrena “A través del tiempo”, obra teatral-musical que utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban los genios de Liverpool.
"Muerde" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
A René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía 10 años. Desde ese momento: ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Actúa Luciano Cáceres.
"Estados alterados" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Es una obra en proceso del Grupo Res, con dirección, concepto y producción de Sociedad Misterio, asistencia de dirección de Pablo Vallejo e interpretaciones de Juan Martín Berrón, Sergio Coronel y Román López.
"Catarsis divina" a las 21 en Estudio Barnó
Antígona, Electra y Fedra -tres mujeres trágicas del imaginario clásico- se encuentran en una sesión de terapia grupal conducida por el Doctor Pablo. ¿El escenario? Una Cámara Gesell. ¿Los testigos? El público, que se convierte en parte activa de esta experiencia.
Adrián Collino y Lautaro Raymonda a las 21 en El Solar de las Artes
Los músicos se presentan en un recital llamado "La guitarra que yo tengo". En esta ocasión estarán acompañados por músicos de reconocida trayectoria: Ezequiel Ávila, David Agostini y Luis “Negro” Martinez. El repertorio será de música popular argentina y compositores latinoamericanos.
Astro Bonzo a las 21 en Tribus
Astro Bonzo vuelve a Tribus con el regreso de Agustín “Flaco” Ferrero en voz, para vivir una noche llena de rock.
Ambulantes a las 20 en el Foro Cultural de la UNL
Julián Venegas y José Santucho conforman esta obra conceptual que propone una voz musical para retratar a trabajadores itinerantes y urbanos, protagonistas de las calles, colectivos y plazas. Churreros, artesanas, floristas y pochocleras, entre otros, se resignifican en canciones dedicadas también al oficio detrás de la persona.
"El cruce de La Pampa" a las 21 en La Abadía
En medio de la inmensidad solitaria de la pampa, despojados de tiempo y contexto, dos hombres se conocen por azar. El cruce no es solo territorial: es también una encrucijada de destinos, de pensamientos, de heridas y esperanzas. Actúan: René Villagra y Laureano Heredia. Dirección de Julieta Kilgelmann.
"Gordillo 20 años + 1" a las 19.30 y 22 en el Teatro Municipal
En "Gordillo 20 años + 1", el comediante Miguel Martín celebra su trayectoria a través de un recorrido lleno de humor, recuerdos y emociones. El show promete una propuesta diferente que combina las anécdotas más divertidas de su carrera con la picardía y el ingenio que lo caracterizan. Repite el sábado.
Nac & Pop al as 21 en Stanley Bar
Son 9 años “rompiendo la modorra del sábado a la mañana”. Para celebrar este hito se presenta en vivo Autor Material, con todos los clásicos del rock argentino.
Magma a las 21 en El Taller
Vuelve a la ciudad está banda legendaria para reencontrarse con la gente que la sigue desde hace mucho tiempo. Una banda que marcó a muchos santafesinos, con lo nuevo y el repertorio clásico.
Fer Lagger Ska Jazz a las 21 en Demos
Será una noche de pura energía y música en vivo con doce músicos que fusionan la potencia del ska con la libertad del jazz. Un proyecto nacido en 2020 que ya cuenta con dos singles, un disco y un nuevo material próximo a salir.
La García a las 21 en La Moreno
Es una banda tributo a Charly García, que propone un recorrido por sus grandes éxitos y joyas menos transitadas. El vocalista Mauricio Jortack contó que el proyecto nació como una propuesta “alternativa”.
Noche de los Museos desde las 18 en distintos espacios
Esta edición, la número 11, contará con la participación de 85 instituciones y más de 350 propuestas abiertas a toda la comunidad. Por primera vez, en su cuarto “hogar” desde 1918, El Litoral se suma con una muestra histórica y museológica.
Trasnoche Paranormal Cara a Cara a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara.
"Rosa de dos aromas" a las 21 en La Blanca
Las protagonistas son Noris Humeler y Silvia Paredes, fundadoras del grupo Esopo. "Dos mujeres de vidas y caracteres diferentes se encuentran en el mismo lugar y bajo circunstancias parecidas. Una, liberal y extrovertida y, la otra, conservadora y sumisa", señala la sinopsis.
"El sueño de los elefantes" a las 18.30 y a las 21 en Hub
Es una experiencia que propone a los espectadores un juego sensorial a través de una nueva situación corporal. Los mismos estarán recostados dentro de una sala a oscuras. Estas condiciones serán el puntapié inicial para adquirir una nueva percepción del espacio.
"La hija del sepulturero" a las 21 en La 3068
Una comedia negra que desentierra secretos, pasiones y enredos inesperados. Con: Nicolás Sierra, Nadine Jofre y Vanina Monasterolo. Dirección de Sergio Abbate.
Música en el Mercado a las 20 en el Mercado Progreso
La nueva fecha incluye los shows de Curuzú en la distancia, Rocker Fontana y Sofía Kern. Entrada: Libre y gratuita.
Emiliana Osorio y Luciano Barreira a las 21 en El Solar de las Artes
El dúo despliega un repertorio de canciones de compositoras y compositores argentinos que recorre diferentes ritmos y explora parte de la riqueza de las músicas latinoamericanas de raíz folclórica.
"Demasiado" a las 21 en el Centro Cultural Roma
Unipersonal de stand up de Pablo Molinari. Se llama “Demasiado” y es completamente nuevo. Si te divertiste con los videos, el show en vivo es mucho mejor.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.
Avalancha a las 21 en Tribus
La banda santafesina presentará un show especial para conmemorar los 30 años del lanzamiento de “Avalancha”, el cuarto y último disco de Héroes del Silencio, editado en septiembre de 1995. La banda santafesina lleva el mismo nombre que este emblemático álbum.
"Vas a estar aquí" a las 21 en Estudio Barnó
Se trata de la ópera prima de Jennifer Vallejos. Actúan: Samanta Gutiérrez y Pablo Tibalt. Repite el domingo.
Fiesta provincial de orquídeas y bromelias desde las 10 en Festram
Muestra y exposición de orquídeas y bromelias de cultivadores de Santa Fe y zona. Habrá sorteos (plantas e insumos para cultivo) presenciales cada dos horas, viveros seleccionados, disertantes de renombre brindando charlas y talleres, plantas premiadas por jurados nacionales. Entrada libre y gratuita.
"Somos todos" a las 20 en La Moreno
Un encuentro que promete ser mucho más que un simple recital. Con una estética provocadora y una identidad joven y colectiva, el show reunirá a tres de las propuestas con mayor proyección de la escena alternativa local: Lillos de Mapa, Australia Tiene Sed y Cruziana.
"Todo por ser titular" a las 21 en Teatro de la Abadía
"Nos divertimos reviviendo situaciones cotidianas de cualquier establecimiento educativo, para que vos también te diviertas y hasta te emociones", dicen las realizadoras. Actúan: Maria Florencia Argañaraz y Cecilia Schkair.
Turshow y El viaje a las 21 en Stanley
En este evento único Turshow subirá al escenario para interpretar temas clásicos del rock nacional e internacional acompañado de la banda El Viaje.
Danzamos 2025 de 9 a 15 en el Centro Cultural Provincial
Más de 500 bailarines, pertenecientes a 25 academias y grupos de danza de la región, se reunirán en un mismo escenario para compartir su talento, su pasión y la energía única que transmiten todos los géneros y estilos de danza.
"Noche de obras" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
La compañía We Love Dancing presenta este espectáculo, que surge por la necesidad de generar un espacio para compartir los proyectos que se trabajan durante el año, la danza individual y colectiva, junto con sus procesos artísticos.
"Un alma no es chacota", a las 20 en La 3068
Estreno teatral escrito y dirigido por Edgardo Dib. Actúa Marta Defeis y la asistencia de dirección está a cargo de Marcos Álvarez.
Muestra de canto a las 20 en Stanley
Canto y Sano, a cargo de la profesora Marcela Tempio, presenta la muestra de sus alumnos.
Noche rockstar a las 21 en Tribus
Llega una nueva edición de esta propuesta, con los shows de Black Crow (tributo a Megadeth) y Rebels.
"Miopía" a las 20 en Valeri Montrul
Dos seres se encuentran sin querer en la parada de un colectivo. Aparece una pregunta, acontece una respuesta y en ese intento de entablar una conversación van descubriendo que les es imposible comunicarse; que, aún hablando el mismo idioma, no logran entenderse hasta que acontece el amor como posibilidad de encuentro.
