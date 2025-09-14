Más de 60 mil personas disfrutaron de la 11ª edición de la Noche de los Museos

Desde el sábado por la tarde y hasta la medianoche, Santa Fe volvió a convertirse en un gran escenario cultural a cielo abierto con la realización de la 11ª edición de la Noche de los Museos, que reunió a más de 60 mil personas.
Con 85 instituciones abiertas y más de 350 actividades gratuitas, la ciudad vivió la 11ª edición de un clásico cultural que convocó a familias, turistas y vecinos en un recorrido por la historia, el arte y el patrimonio santafesino.
Con 85 instituciones participantes, entre públicas y privadas, y más de 350 propuestas de música, gastronomía, teatro, literatura y recorridos guiados, el evento se consolidó una vez más como uno de los encuentros más esperados por los santafesinos y santafesinas.
La iniciativa, organizada por la Municipalidad junto a espacios culturales, museos y organizaciones, ofreció acceso libre y gratuito a una programación diversa que se organizó en seis circuitos temáticos y por cercanía espacial.
La propuesta incluyó experiencias al aire libre, artes escénicas, actividades para infancias, propuestas accesibles, audiovisuales, de patrimonio, historia y religión.
“Estamos sorprendidos por la cantidad de gente que se acercó a todos los dispositivos”, destacó el intendente Juan Pablo Poletti, quien valoró el acompañamiento ciudadano y el trabajo de logística que permitió llevar adelante la actividad. “Queremos devolverle a los santafesinos la ciudad que merecen, ordenada, limpia, iluminada y pacificada, para que puedan disfrutarla”, agregó.
Por su parte, la secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, celebró el éxito de la convocatoria: “Se doblegaron los esfuerzos respecto a las ediciones anteriores y sentimos un salto de calidad en las propuestas y curadurías. Fue muy emocionante ver muchísimas familias con niños recorriendo la ciudad”.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el recorrido encabezado por Lorenzo “Chimi” Canteli, quien guió a un numeroso público por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Frente a un Patio Catedral colmado, relató los misterios de la Nueva Catedral, la Plaza San Martín y la estatua ecuestre del Libertador.
Más tarde, la caminata continuó con el paseo “Mirá para arriba con Chimi”, que invitó a levantar la vista sobre la Peatonal San Martín para descubrir detalles arquitectónicos, historias de edificios tradicionales, anécdotas urbanas y hasta crónicas policiales.
El recorrido concluyó en las escalinatas del Teatro Municipal, donde muchos visitantes siguieron rumbo a la Manzana Jesuítica o ingresaron al Museo del Teatro para disfrutar de la función del Elenco de Títeres Municipal y la muestra por los 50 años del grupo.
Los espacios municipales también se sumaron con propuestas especiales: el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas, la Casa Museo César López Claro, el Centro Experimental del Color, la Fotogalería Municipal, el Museo de la Constitución, la Biblioteca Enrique Muttis, el Liceo Municipal y el Palacio Municipal, entre otros, ofrecieron muestras, talleres, danzas y actividades artísticas que ampliaron la experiencia de los visitantes.
Impacto cultural y económico
Además del valor patrimonial y artístico, la Noche de los Museos dejó una huella positiva en la economía local. La presencia de turistas de la región e incluso visitantes internacionales repercutió en los comercios gastronómicos, que trabajaron con ocupación plena.
“Más allá del aporte cultural, el evento contribuye a potenciar la economía de la ciudad”, subrayó Ceresola, quien también destacó el rol de las nuevas instituciones que abrieron sus puertas y mostraron su legado histórico.
La funcionaria agregó que el nivel de esta edición marcó un nuevo estándar: “Mostramos propuestas de excelencia, desde las muestras en la Manzana Jesuítica y el Sor Josefa hasta el desfile cívico-militar impulsado por el gobernador, que fue un orgullo compartido por muchísimos santafesinos. Dejamos la vara muy alta para el año que viene”.
Con un clima festivo, familiar y de redescubrimiento de la ciudad, la Noche de los Museos se reafirma como un clásico santafesino que combina cultura, identidad y encuentro ciudadano, y que cada año amplía su alcance y su impacto en la vida de la ciudad.
