Santa Fe ciudad

Más de 60 mil personas disfrutaron de la 11ª edición de la Noche de los Museos

Con 85 instituciones abiertas y más de 350 actividades gratuitas, la ciudad vivió la 11ª edición de un clásico cultural que convocó a familias, turistas y vecinos en un recorrido por la historia, el arte y el patrimonio santafesino.