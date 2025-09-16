En Unión pagarán todos el sábado: bono obligatorio de 15.000 pesos

El comunicado emitido este martes por Unión expresa lo siguiente: “El Club Atlético Unión informa que, para el partido de este sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza, se implementará un Bono Día del Club con un valor de $15.000".
Se analizó en la reunión de comisión directiva y se decidió que los socios tatengues paguen para ver al equipo de Madelón ante Independiente Rivadavia. Los detalles para adquirirlo.
El comunicado emitido este martes por Unión expresa lo siguiente: “El Club Atlético Unión informa que, para el partido de este sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza, se implementará un Bono Día del Club con un valor de $15.000".
El mismo podrá adquirirse de forma online a través de https://caunion.boleteriavip.com.ar/ (sin costo de servicio) o en la Oficina de Socios (de 9 a 13 y de 16 a 20). Una vez abonado, el bono se cargará directamente en el carnet, habilitando el ingreso al estadio. Para los no socios (público general, jubilados y menores), el valor habitual de la entrada se sumará al del bono.
Esta medida resulta indispensable para afrontar el déficit operativo mensual y cumplir con los compromisos económicos de la institución. La situación nacional y los ingresos actuales –incluidos los derechos de TV– resultan insuficientes para sostener el funcionamiento integral del club y sus principales estructuras deportivas: fútbol profesional, formativo, de reserva, femenino y básquet.
Unión ha realizado en 2025 un esfuerzo inversor muy importante, que hoy comienza a reflejarse en lo deportivo. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo la institución: en los últimos años renovamos gran parte de nuestra infraestructura, mantenemos la mayoría de las obligaciones al día y contamos con un plan económico claro, con proyección de ventas y crecimiento sostenido.
Para seguir en este camino, el acompañamiento de cada socio es fundamental. Una vez más apelamos a la fidelidad y al apoyo de nuestra gente para con su club”, señaló la dirigencia rojiblanca.
La cuestión no es fácil de contar con consenso absoluto, ya que Unión jugará este mes de setiembre un solo partido en condición de local y será justamente el de este sábado ante los mendocinos, algo semejante a lo que ocurrió en agosto, cuando solamente se disputó el encuentro con Huracán en el 15 de Abril.
Por eso es que la dirigencia evaluó los pro y los contra de una medida que evidentemente no es muy popular que digamos, pero que apunta a aprovechar el buen momento del equipo para recaudar, pues se espera una multitud en el 15 de Abril debido a la campaña del equipo de Madelón.
Con la firma de Matías Ritiner, César Miretti e Ignacio Sánchez, integrantes de la agrupación Siempre Unión, se presentó una nota en el club que fue dirigida al secretario Andrés Valenti, en el que se solicita que se inicie una instancia de diálogo formal para la reforma del estatuto de la institución.
En la nota, proponen “construir en forma conjunta un proyecto integral y consensuado de reforma y modernización del Estatuto Social que rige nuestra institución. El estatuto constituye el pacto fundamental que da sustento normativo y político a la vida institucional del Club. En virtud de ello, creemos que resulta prioritario impulsar su actualización, a fin de dotarlo de mayores niveles de precisión y previsibilidad, atendiendo a los nuevos desafíos que impone la realidad social, deportiva y organizativa de nuestra comunidad”.
Esta iniciativa no es nueva, sino que en varios momentos fue expresada por quienes se involucraron en la vida política de la institución. El estatuto de Unión es antiguo y necesita, sin dudas, una adecuación a los tiempos modernos para mejorar el funcionamiento de la institución, brindando nuevas y mejores herramientas.
“Nuestra agrupación – continúa la nota - se encuentra actualmente abocada a la elaboración de un proyecto de reforma estatutaria integral, que tiene como norte fortalecer el funcionamiento institucional, delimitar de modo más claro los derechos y deberes de socios y dirigentes, establecer reglas claras para la vida interna de las agrupaciones, y propiciar el debate sobre temas de alta sensibilidad como el régimen electoral, reelección, incluyendo -entre otros- la posibilidad del voto a distancia o foráneo, en concordancia con los principios de participación democrática y acceso igualitario a la vida institucional”.
Señalan también, desde Siempre Unión, que “un proceso de reforma de esta envergadura no puede ni debe ser unilateral ni excluyente. Por el contrario, creemos con firmeza que su legitimidad y eficacia dependerán en gran medida del carácter participativo y deliberativo del camino que se trace. Por ello, consideramos indispensable que la eventual reforma surja del diálogo plural, del respeto mutuo y del intercambio genuino de ideas entre las distintas expresiones políticas, sociales y culturales del club, así como del aporte directo de los socios y socias, en todas sus formas. En este marco, y con el mayor espíritu constructivo, le solicitamos tenga a bien gestionar una reunión inicial que sirva como punto de partida para establecer una mesa de trabajo común, donde puedan discutirse los ejes temáticos, los mecanismos de consulta y los plazos razonables para arribar a un texto final que exprese un verdadero consenso institucional”.
